Vyrų varžybose didžiausią svorį pakėlė Karolis Stonkus. Sunkiausioje, daugiau nei 110 kg svorio kategorijoje, jis išrovė 167 kg, išstūmė 210 kg ir dvikovėje surinko 377 kg. Antrąją vietą užėmė Deivydas Barkus (337 kg), trečias liko Dovydas Daračius (278 kg).
Kitose vyrų svorio kategorijose triumfavo Edvinas Baltrukovičius (55 kg, 136 kg), Rasvydas Asijavičius (60 kg, 180 kg), Danielius Kanonovas (65 kg, 186 kg), Oskaras Keraitis (70 kg, 221 kg), Vincentas Skirka (75 kg, 243 kg), Gytis Jančauskis (80 kg, 243 kg), Armandas Bieliauskis (85 kg, 273 kg), Irmantas Kačinskas (90 kg, 315 kg), Lukas Kordušas (95 kg, 338 kg), Mindaugas Tauginas (102 kg, 267 kg) ir Algimantas Trajanauskas (110 kg, 295 kg). Būtent L. Kordušas pagal Sinklerio koeficientą (400,13 tšk.) buvo geriausias tarp visų dalyvių.
Moterų varžybose vieną ryškiausių rezultatų užfiksavo Gintarė Bražaitė. 77 kg svorio kategorijoje ji išrovė 98 kg, išstūmė 115 kg ir dvikovėje surinko 213 kg. Antrąją vietą užėmė Kamilė Grinskytė (150 kg), trečiąją – Izabelė Rimdžiūtė (144 kg).
61 kg kategorijoje triumfavo Salomėja Pajarskaitė, dvikovėje surinkusi 143 kg, o 57 kg kategorijoje pirmąją vietą užėmė Eglė Karčauskė (113 kg). Tarp kitų nugalėtojų – Brigita Remėzaitė (49 kg, 101 kg), Emilija Slušnytė (53 kg, 87 kg), Airida Jasiūnaitė (69 kg, 146 kg), Milena Norvilaitė (86 kg, 166 kg) ir Indrėja Rimdžiūtė (daugiau nei 86 kg, 173 kg).
Daugelis bendros įskaitos nugalėtojų auksą laimėjo tiek rovimo, tiek stūmimo rungtyse. Išsiskyrė tik moterų 61 kg (S. Pajarskaitės auksas rovime ir Giedrės Vilkaitytės stūmime) bei vyrų 55 kg (Dominyko Gumbrevičiaus auksas rovime ir E. Baltrukovičiaus stūmime) kategorijos.
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