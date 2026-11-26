Hidrometeorologijos portalo (meteo.lt) duomenimis, šalčiausios naktys numatomos Alytuje. Ketvirtadienį dieną laikysis 0 laipsnių temperatūra, o naktį šals iki –5 laipsnių.
Penktadienio dieną laikysis –1 laipsnis, tačiau naktis bus šalčiausia, mat termometrų stulpelis kris net iki –9 laipsnių šalčio.
Šeštadienio dieną bus dar šalčiau, temperatūra laikysis apie –3 laipsnius, o naktį šals iki –6 laipsnių.
Sekmadienio, pirmadienio ir antradienio naktimis laikysis tokia pati temperatūra – šals iki –7 laipsnių.
Ypatingai žvarbi penktadienio naktis bus ir Klaipėdoje bei Šiauliuose, kur termometrų stulpeliai kris iki –8 laipsnių šalčio.
Šeštadienio naktį pajūryje temperatūra šiek tiek pakils ir sieks –4 laipsnius. O sekmadienio, pirmadienio ir antradienio naktimis temperatūra sieks nuo –2 iki 0 laipsnių.
Tuo metu Šiauliuose naktimis nuo šeštadienio iki antradienio termometrų stulpeliai kris iki –6 laipsnių.
Šalčiai Vilniuje ir Kaune
Sostinėje ketvirtadienio ir penktadienio naktimis šals iki –6 laipsnių, o naktimis nuo šeštadienio iki antradienio šals iki –7 laipsnių.
Šalčiausia bus šeštadienio dieną, kai temperatūra sieks –3 laipsnius. Sekmadienį, pirmadienį ir antradienį šals iki –2 laipsnių.
Kaune šalčiausia bus penktadienio ir pirmadienio naktimis, kur temperatūra kris iki –7 laipsnių, o dieną laikysis –2–0 laipsnių. Šeštadienio, sekmadienio ir antradienio naktimis šals iki –6 laipsnių, o dienomis laikysis panaši temperatūra, kuri sieks apie –2–1 laipsnį šalčio.
Įspėja dėl pavojingų reiškinių
Taip pat meteo.lt nurodoma, kad lapkričio 27 dieną Utenos, Panevėžio, Šiaulių ir Telšių apskrityse įspėjama dėl pavojingų meteorologinių reiškinių.
Šiose apskrityse perspėjama dėl rūko pavojų, kuris pavojingiausias bus nuo 27 dienos 00:30 val. iki 27 dienos 10:00 val. ryto.
„Rekomendacijos: Kelyje būkite atidūs, suprastėjęs matomumas gali apsunkinti vairavimo sąlygas. Pėstieji turėtų dėvėti atšvaitus gerai matomose vietose“, – įspėja meteorologai.
Orų prognozė savaitei
Ketvirtadienį, lapkričio 26 d., nedideli krituliai, daugiausia silpnai pasnyguriuos. Naktį šiauriniuose rajonuose, dieną kai kur ir viena kita šlapia snaigė iškris. Naktį ir rytą rūkai nusidrieks, tirštesni vakariniuose rajonuose, šerkšnas, šarma paviršius sidabru nubalins, daug kur plikledis. Vėjas nepastovus 3–7 m/s. Naktį –2–6 °C, šalčiausia pietiniuose ir rytiniuose rajonuose, dieną +3– –1 °C, šilčiausia vakarinėje Lietuvos pusėje.
Penktadienį, lapkričio 27-osios naktį be ženklesnių, dieną be kritulių. Naktį ir rytą kai kur rūkas, šerkšnas. Daug kur plikledis, ne tik naktį, bet ir dieną. Vėjas nepastovus 2–6 m/s. Naktį –3–8 °C, šilčiausia Kuršių nerijoje –2–+2 °C, dieną 0– –3 °C, šilčiausia vakariniuose rajonuose.
Šeštadienį, lapkričio 28 d., be kritulių. Naktį daug kur rūkas, šerkšnas, plikledis. Vėjas nepastovus 2–6 m/s. Naktį –5–8 °C, šalčiausia rytiniuose, pietrytiniuose rajonuose, dieną –1–3 °C, šilčiausia vakariniuose rajonuose.
Sekmadienį, lapkričio 29 d., be kritulių. Vėjas naktį nepastovus 2–6 m/s, dieną pietinių krypčių 4–8 m/s. Naktį –4–9 °C, Kuršių nerijoje 0– –3 °C, dieną –1–3 °C, Kuršių nerijoje apie 0 °C.
Pirmadienį, lapkričio 30-osios naktį be kritulių, dieną vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose nedidelis lietus, šlapdriba, lijundra, šiauriniuose, šiaurės rytiniuose rajonuose šiek tiek pasnigs. Vėjas naktį pietų, dieną pietvakarių 7–12 m/s. Naktį –3–8 °C, šalčiausia rytiniuose, pietrytiniuose rajonuose, pajūryje –2–+2 °C, dieną +2– –2 °C, šalčiausia rytiniuose rajonuose, vakariniuose rajonuose +4–7 °C, šilčiausia pajūryje.
Antradienį, gruodžio 1-osios naktį be ženklesnių kritulių, rytą ir dieną lietus su šlapdriba, rytiniuose rajonuose sniegas kris. Kai kur lijundra. Vėjas pietvakarių 7–12 m/s, gūsiai 15 m/s, pajūryje iki 17 m/s. Naktį –2–+2 °C, vakariniame pakraštuke +3–5 °C, pajūryje +6–8 °C, dieną +1–6 °C, šilčiausia vakariniame, šiaurės vakariniame pakraštuke, pajūryje apie +7–9 °C.
Trečiadienį, gruodžio 2 d., protarpiais palis, gausiau rytą, šiaurės rytuose, rytuose galima lijundra. Vėjas vakarų, pietvakarių 8–13 m/s. Naktį –1–+3 °C, šalčiausia rytiniuose rajonuose, dieną +2–5 °C, vakariniame, šiaurės vakariniame pakraštuke +6–8 °C.
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