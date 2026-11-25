Anot jo, Lietuvos link jau kelinta para plaukia vėsus oras iš tolimos šiaurės. Dėl to žemiausia temperatūra artimiausią naktį bus 0 – 2, pietuose iki 4 laipsnių šalčio, aukščiausia dieną bus 1 – 3 laipsniai šilumos, šalies rytuose kai kur apie 0 laipsnių.
„Kitaip tariant, orai bus pilki, pragiedrėjimų gali būti, bet labai menkų ir mažai, ir naktį, ir dieną gali būti labai menkų kritulių, daugiausia sniego. Tamsiuoju metu vietomis rūkas ir plikledis“, – įspėja sinoptikas.
O naktį bus iki 2, pietuose 4 laipsnių šalčio, dieną šils iki 1 – 3 laipsnių, rytuose kai kur apie 0.
Jau penktadienį debesys sklaidysis, naktis bus su žvaigždėmis, o diena – su saule. Iš giedro dangaus kritulių tikėtis beviltiška, jų nebus, bet naktį kai kur galimas rūkas ir šerkšnas. Bus šalčiau: paryčiais vyraus jau 4 – 6, vietomis iki 8 ir net dieną liks 2 – 4 laipsniai šalčio.
Orai savaitgalį
Šeštadienį debesuotumas bus įvairus ir nepastovus, kritulių nebus. Naktį vėl šals iki 4 – 6, kur nors visų 8 laipsnių, dieną vėl 2 – 4 laipsniai šalčio.
Menkai debesuotas ar visai giedras bus ir sekmadienis. Oro temperatūra išliks maždaug tokia pati.
„Ką gi, orai bus gražūs, su šaltuku ir sausi. Naktį iš ketvirtadienio į penktadienį numatomi nedideli magnetinio lauko sutrikdymai – gali būti šiaurės pašvaisčių, giedras dangus čia labai į naudą“, – praneša N. Šulija.
Visą N. Šulijos orų prognozę stebėkite vaizdo įraše straipsnio pradžioje.
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