Žiemą negyvenama sodyba reikalauja ypatingo dėmesio. Temperatūros svyravimai, drėgmė, stiprus vėjas ir sniegas gali pažeisti pastato konstrukcijas bei inžinerines sistemas. Be to, tuščias namas tampa patrauklia vieta graužikams ir nekviestiems svečiams.
Todėl sodybos paruošimas žiemai turėtų prasidėti dar prieš pirmąsias šalnas. Kruopščiai atlikti darbai padės apsaugoti turtą ir sumažinti pavasarį laukiančių remonto išlaidų tikimybę.
1. Užsukite vandenį ir apsaugokite vamzdžius nuo užšalimo
Viena dažniausių žiemą negyvenamų sodybų problemų – užšalę vandentiekio vamzdžiai. Vanduo šaldamas plečiasi, todėl gali suskaldyti vamzdžius, pažeisti jungtis, čiaupus ir vandens šildymo įrangą.
Jeigu sodyboje žiemą nebus naudojamasi vandentiekiu, pirmiausia reikėtų užsukti pagrindinį vandens tiekimo ventilį. Naudojant nuosavą gręžinį ar šulinį, būtina išjungti vandens tiekimo siurblį ir pasirūpinti, kad jis netyčia neįsijungtų.
Tačiau vien užsukti vandenį nepakanka. Iš sistemos reikia pašalinti kuo daugiau likusio vandens:
- atsukti čiaupus ir ištuštinti vamzdžius;
- išleisti vandenį iš boilerio bei vandens šildytuvo pagal gamintojo instrukciją;
- ištuštinti filtrus, siurblius ir kitas talpas;
- atjungti ir ištuštinti laistymo žarnas;
- pasirūpinti lauko čiaupais ir automatinėmis laistymo sistemomis.
Taip pat nepamirškite tualeto, dušo, vonios ir sifonų. Juose likęs vanduo gali užšalti ir pažeisti įrangą.
Jeigu vandentiekio sistema sudėtinga, prieš išvykstant verta pasikonsultuoti su specialistu. Kai kuriais atvejais vamzdžius reikia išpūsti suslėgtu oru, tačiau tai galima atlikti tik laikantis gamintojo nurodymų.
2. Patikrinkite kanalizaciją, nuotekų įrenginius ir šulinį
Prieš uždarant sodybą žiemai svarbu pasirūpinti ne tik vandentiekiu, bet ir nuotekų sistema.
Jeigu naudojamas vietinis nuotekų valymo įrenginys, jo priežiūra priklauso nuo konkretaus modelio. Kai kurių sistemų negalima visiškai ištuštinti, todėl būtina vadovautis gamintojo instrukcija.
Patikrinkite:
- nuotekų įrenginio būklę;
- elektros maitinimą ir siurblius;
- kompresorius bei apsaugą nuo užšalimo;
- rezervuaro dangtį ir sandarumą;
- ventiliacijos vamzdį.
Jeigu sodyboje įrengtas nuotekų kaupimo rezervuaras, prieš išvykstant verta įvertinti, ar jis nėra beveik pilnas.
Taip pat patikrinkite šulinio dangtį. Į jį neturėtų patekti lietaus vanduo, lapai ar kiti nešvarumai. Jeigu vanduo tiekiamas siurbliu, pasirūpinkite jo apsauga nuo šalčio.
3. Išvėdinkite namą ir apsaugokite jį nuo drėgmės
Namo paruošimas žiemai neatsiejamas nuo drėgmės kontrolės. Ilgą laiką nešildomose patalpose gali kauptis kondensatas, atsirasti pelėsis, pradėti pūti medinės konstrukcijos ar atsilupti apdaila.
Prieš išvykstant reikėtų kruopščiai išvėdinti visas patalpas. Iš spintų, rūsių ir sandėliukų pašalinkite drėgnus daiktus, nešvarius skudurus, maisto likučius bei senus kartoninius gaminius.
Drabužius ir patalynę laikykite sausoje vietoje. Jeigu jie paliekami spintose, nesuspauskite taip, kad nejudėtų oras.
Svarbu ir tai, kad vėdinimo angos nebūtų visiškai užblokuotos. Oro cirkuliacija padeda kontroliuoti drėgmę, tačiau angas reikėtų apsaugoti metalinėmis grotelėmis ar tinkamu tinkleliu nuo graužikų ir kitų gyvūnų.
Jeigu name įrengta mechaninė vėdinimo sistema ar rekuperatorius, patikrinkite filtrus, kondensato nuvedimą ir įrenginio apsaugą nuo šalčio.
Prieš išvykstant taip pat apžiūrėkite sienas, lubas ir grindis. Drėgmės dėmės, pelėsio židiniai ar nemalonus kvapas gali įspėti apie jau prasidėjusią problemą.
4. Apžiūrėkite stogą, lietvamzdžius ir langus
Net ir tvirtas namas gali nukentėti, jeigu jo stogas nėra sandarus. Rudenį reikėtų patikrinti stogo dangą, kraigus, skardines jungtis, kaminų apskardinimą ir vietas, kuriose stogas jungiasi su sienomis.
Po stipresnio vėjo apžiūrėkite, ar nėra atsilaisvinusių arba pasislinkusių stogo dangos elementų.
Taip pat būtina išvalyti lietaus latakus ir lietvamzdžius. Juose susikaupę lapai, šakelės ir purvas trukdo vandeniui nutekėti. Užsikimšę latakai gali užšalti, o tirpstant sniegui vanduo ims tekėti ant fasado ar kauptis prie pamatų.
Nepamirškite ir pamatų aplinkos. Pašalinkite prie sienų susikaupusius lapus, patikrinkite drenažą ir įsitikinkite, kad lietaus vanduo nesitelkia prie namo.
Langai bei durys turi būti sandarūs. Patikrinkite tarpines, vyrius, spynas ir slenksčius. Vis dėlto svarbu neužblokuoti būtinos oro apykaitos patalpose.
5. Tinkamai paruoškite šildymo sistemą
Jeigu sodyboje žiemą niekas negyvens, būtina nuspręsti, kaip elgtis su šildymo sistema.
Jeigu sistema užpildyta vandeniu, o patalpos visiškai atšąla, gali kilti vamzdžių užšalimo pavojus. Todėl kai kuriais atvejais saugiau palaikyti minimalią temperatūrą, o kitais – tinkamai ištuštinti sistemą.
Sprendimas priklauso nuo pastato konstrukcijos, šildymo įrangos ir vamzdynų išdėstymo. Vadovaukitės gamintojo instrukcija, o prireikus pasikonsultuokite su šildymo specialistu.
Prieš išvykstant taip pat reikėtų:
- patikrinti katilo ar šilumos siurblio būklę;
- išvalyti kaminą ir dūmtraukį;
- pašalinti pelenus iš krosnies ar židinio;
- įsitikinti, kad neliko žarijų;
- patikrinti dujų įrangos saugumą.
Kieto kuro katilo pelenus išneškite tik visiškai atvėsusius ir laikykite nedegiame inde.
6. Išjunkite nereikalingus elektros prietaisus
Prieš uždarant sodybą žiemai, verta peržiūrėti visus elektros prietaisus.
Iš elektros lizdų atjunkite televizorius, kompiuterius, įkroviklius, virtuvės įrangą ir kitus nenaudojamus prietaisus.
Tačiau jeigu žiemą turi veikti signalizacija, šildymo valdymas, temperatūros stebėjimo sistema ar kita būtina įranga, jos maitinimą palikite įjungtą.
Elektros skydelyje galima išjungti nenaudojamas grandines, tačiau neatjunkite tų, nuo kurių priklauso apsaugos sistemos.
Šaldytuvą ir šaldiklį reikėtų ištuštinti, atitirpinti, išvalyti ir gerai išdžiovinti. Jų dureles geriausia palikti šiek tiek praviras, kad viduje nesikauptų drėgmė ir neatsirastų pelėsis.
Maisto produktų sodyboje nepalikite. Net jeigu namas žiemą bus šaltas, temperatūros svyravimai gali sugadinti maistą, o jo kvapas pritrauks graužikus.
7. Sutvarkykite rūsį, palėpę ir ūkinius pastatus
Rūsys dažnai tampa viena jautriausių sodybos vietų. Jame laikomos daržovės, konservai, įrankiai ir kitos atsargos, tačiau drėgmė bei netinkama temperatūra gali jas sugadinti.
Jeigu rūsys žiemą nebus naudojamas, pašalinkite gendančius produktus, išvalykite lentynas ir patikrinkite, ar nėra pelėsio.
Jeigu paliekamos daržovės, būtina įsitikinti, kad rūsyje palaikoma tinkama temperatūra ir vėdinimas.
Palėpėje patikrinkite stogo konstrukcijas, šilumos izoliaciją ir ventiliacijos angas. Atkreipkite dėmesį į graužikų pėdsakus, drėgmės žymes ar susmukusią izoliaciją.
Garaže, daržinėje ir kituose ūkiniuose pastatuose pašalinkite degias atliekas, senus skudurus, popierių ir sausas lapų krūvas.
Sezoninius įrankius, vejapjoves ir trimerius nuvalykite, išdžiovinkite bei paruoškite laikyti pagal gamintojo rekomendacijas.
8. Paruoškite sodą ir kiemą žiemai
Sodybos paruošimas žiemai apima ne tik namą, bet ir visą teritoriją.
Rudenį reikėtų surinkti nukritusius vaisius, supuvusias daržoves ir kitas augalų liekanas. Jos gali tapti ligų bei kenkėjų žiemojimo vieta.
Darže nuimkite paskutinį derlių, išvalykite šiltnamį ir sutvarkykite lysves. Šiltnamio konstrukcijas apžiūrėkite, pašalinkite augalų likučius, patikrinkite plėvelę ar polikarbonato lakštus.
Vaismedžius ir dekoratyvinius augalus apžiūrėkite dėl pažeistų šakų bei kenkėjų. Jaunus medelius galima apsaugoti specialiais tinklais nuo graužikų.
Jautresnius augalus, rožes ir šalčiui neatsparius krūmus pridengkite pagal jų rūšies poreikius. Tačiau nevertėtų jų uždengti pernelyg anksti, kol dar laikosi šilti orai.
Vazoninius augalus, kurie negali žiemoti lauke, perkelkite į tinkamas patalpas.
Kiemą taip pat reikėtų sutvarkyti: pašalinti nulūžusias šakas, sutvirtinti lengvas konstrukcijas, o lauko baldus, kepsnines ir skėčius perkelti į pastogę arba uždengti.
9. Apsaugokite sodybą nuo graužikų ir įsibrovėlių
Tuščia sodyba žiemą tampa patrauklia vieta pelėms, žiurkėms ir kitiems smulkiems gyvūnams. Jie gali įsikurti palėpėje, rūsyje, sienų ertmėse ar sandėliuke.
Graužikai ne tik gadina maisto atsargas, bet ir apgraužia elektros laidus, izoliaciją bei plastikinius vamzdžius.
Prieš išvykstant:
- pašalinkite maisto likučius ir išneškite šiukšles;
- sandariai uždarykite maisto produktus;
- užsandarinkite plyšius prie vamzdžių ir durų;
- ventiliacijos angas apsaugokite metaliniu tinkleliu;
- patikrinkite durų, langų ir garažo vartų spynas.
Jeigu naudojamos graužikų kontrolės priemonės, jas rinkitės atsakingai, kad nekiltų pavojaus naminiams ar laukiniams gyvūnams.
Taip pat verta iš matomų vietų išnešti vertingus įrankius, techniką ir kitus daiktus, kurie galėtų sudominti vagis.
Jeigu sodyboje įrengta signalizacija ar vaizdo stebėjimo sistema, patikrinkite, ar ji veikia.
10. Susitarkite dėl sodybos priežiūros žiemą
Net ir kruopščiai paruošta sodyba neturėtų likti visiškai be priežiūros.
Stiprus vėjas gali pažeisti stogo dangą, gausus sniegas – apkrauti stoginę ar šiltnamį, o atlydžio vanduo – užtvindyti rūsį.
Todėl naudinga susitarti su netoliese gyvenančiu patikimu žmogumi, kuris kartkartėmis užsuktų ir apžiūrėtų teritoriją.
Jeigu įmanoma, įrenkite nuotolinę temperatūros ir drėgmės stebėjimo sistemą. Ji gali perspėti, jeigu patalpose temperatūra nukrinta žemiau nustatytos ribos arba dingsta elektros tiekimas.
Prieš išvykstant taip pat pravartu nufotografuoti pagrindines patalpas, šildymo įrangą, vandentiekio mazgus ir vertingesnius daiktus. Nuotraukos gali praversti, jeigu dėl žiemos incidentų tektų kreiptis į draudimo bendrovę.
Nepamirškite patikrinti ir draudimo sutarties. Kai kuriose sutartyse numatytos papildomos sąlygos ilgą laiką negyvenamiems pastatams, todėl svarbu įsitikinti, ar draudimas apima žalą dėl užšalusių vamzdžių, vandens išsiliejimo ar audros.
Sodybos paruošimas žiemai: ką patikrinti prieš išvykstant?
Prieš užrakindami sodybos duris, dar kartą pereikite visus pastatus ir įsitikinkite, kad atlikti svarbiausi darbai.
- Užsuktas pagrindinis vandens tiekimo ventilis.
- Iš vandentiekio sistemos pašalintas likęs vanduo.
- Patikrinti nuotekų įrenginiai ir šulinys.
- Išvėdintos ir išdžiovintos patalpos.
- Apžiūrėtas stogas, latakai ir lietvamzdžiai.
- Tinkamai paruošta šildymo sistema.
- Atjungti nereikalingi elektros prietaisai.
- Ištuštintas ir išvalytas šaldytuvas.
- Pašalinti maisto likučiai ir šiukšlės.
- Sutvarkytas sodas, kiemas ir ūkiniai pastatai.
- Užrakintos durys, langai ir garažo vartai.
- Patikrinta signalizacija ir susitarta dėl sodybos priežiūros.
Rudenį skyrus laiko sodybos paruošimui žiemai, galima sumažinti užšalusių vamzdžių, drėgmės, pelėsio ir kitų žiemos padarinių riziką.
Kruopščiai paruošta sodyba neturi tapti pamirštu pastatu, paliktu likimo valiai. Tai vieta, į kurią pavasarį norisi sugrįžti ne prie remonto darbų, o prie įprasto gyvenimo – atverti langus, įkvėpti gaivaus oro ir vėl imtis darbų sode bei darže.
Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę
Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt