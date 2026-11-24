Antradienį ir trečiadienį, anot Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos („Meteo LT“), visoje Lietuvoje prognozuojamas pavojingas reiškinys – plikledis. Tai yra pranašaujama visose Lietuvos apskrityse, išskyrus Pietryčių Baltijoje, Kuršių marių apskrityje.
„Galioja nuo 2026-11-24 20:00 iki 2026-11-25 09:00. Daug kur plikledis“, – rašoma „Meteo LT“.
„Rekomendacijos: būkite ypač atsargūs vairuodami automobilį ar vaikščiodami lauke. Nuvalykite ir pabarstykite smėliu prie namų esančius laiptus ir takus“, – toliau buvo informuojama „Meteo LT“.
Trečiadienį Klaipėdos apskrityje taip pat prognozuojamas ir didelis rūkas, kuris tęsis nuo lapkričio 25-osios vakaro iki kitos dienos ryto.
Dėl to „Meteo LT“ rekomenduoja, kad kelyje reikėtų būti atidiems, kadangi suprastėjęs matomumas gali apsunkinti vairavimo sąlygas. Pėstieji turėtų dėvėti atšvaitus gerai matomose vietose.
Sinoptikės orų prognozės
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad sinoptikė Elvyra Latvėnaitė savaitės pabaigai ir pirmadieniui prognozuoja išsilaikantį šaltį ir sausus orus. Tiesa, nuo kito antradienio turėtų atšilti, sustiprėti pietų vėjas, o kritulius daugiausia sudarys lietus ir lijundra.
„Kaip ir priklauso šiauriečiui – dar šaltesnis. Tad savaitės pabaiga ir pirmadienis bus be kritulių (nebent kur sušalęs rūkas smulkiomis snaigėmis blizgės), naktimis bus dar šalčiau, dienomis irgi silpnai neigiamos oro temperatūros vyraus.
Nuo pirmadienio jau turėtų stiprėti pietinių krypčių vėjas. Pagal dabartinius duomenis didesnės permainos – vis labiau šiltesnės, daugiausia su lietumi ir net lijundromis prasidės nuo kito antradienio“, – dalijosi sinoptikė.
Pirmadienio naktį –11 laipsnių šalčio
Antradienį, lapkričio 24 d., protarpiais krituliai (lietus su šlapdriba maišysis tik šiaurės rytuose, rytuose ir pietryčiuose daugiausia pasnigs, čia kritulių bus daugiausia). Kai kur rūkai drieksis arba krituliuose bus miglota. Naktį ir rytą plikledis, daugiausia rytinėje Lietuvos pusėje. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 7–12 m/s. Naktį –2, 2°C, dieną 1–3°C, pajūryje 4–5°C.
Trečiadienį, lapkričio 25 d., protarpiais nedideli krituliai, nakties pradžioje dar šlapdriba su sniegu maišysis, rytą jau nedidelis sniegas kris, daugiausia pietiniuose rajonuose, vėliau dieną be ženklesnių kritulių. Naktį ir rytą daug kur plikledis. Vėjas šiaurinių krypčių 4–8 m/s. Naktį 0, –4°C, šilčiausia pietvakariniame pakraštuke ir pajūryje, dieną dieną 3, –2°C.
Ketvirtadienį, lapkričio 26 d., dar gali šiek tiek kai kur pasnyguriuoti, daugiausia dieną šiaurės rytiniuose, rytiniuose rajonuose. Plikledis. Vėjas nepastovus 3–7 m/s. Naktį –2–6°C, šalčiausia pietiniuose ir rytiniuose rajonuose, dieną 3, –2°C.
Penktadienį, lapkričio 27 d., be kritulių. Naktį kai kur rūkas, daug kur plikledis. Vėjas nepastovus 2–6 m/s. Naktį –4–8°C, dieną 1, –3°C, šilčiausia vakariniuose rajonuose.
Šeštadienį, lapkričio 28 d., be kritulių. Vėjas nepastovus 2–6 m/s. Naktį –4–8°C, šalčiausia rytiniuose, pietrytiniuose rajonuose, dieną 0, –3°C, šilčiausia vakariniuose rajonuose.
Sekmadienį, lapkričio 29 d., be kritulių. Vėjas nepastovus 2–6 m/s. Naktį –3–7°C, šalčiausia rytiniuose, pietrytiniuose rajonuose –8–10°C, dieną 0, –3°C.
Pirmadienį, lapkričio 30 d., be kritulių. Vėjas pietų naktį 5–10 m/s, dieną 7–12 m/s. Naktį –6–11°C, šalčiausia rytiniuose, pietrytiniuose rajonuose, dieną 0, –5°C, šilčiausia vakariniam pakraštyje ir pajūryje.
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