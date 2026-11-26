Vyrų 20 km individualiose lenktynėse staigmeną pateikė JAV atstovas Campbellas Wrightas. Iš Naujosios Zelandijos kilęs sportininkas numušė visus 20 taikinių, finišavo per 46 min. 29.8 sek. ir iškovojo pirmą karjeros pergalę pasaulio taurėje.
Still waiting for the first athlete to hit all 20 targets. Campbell Wright 🇺🇸 is on track to do just that! The American leads the race after three clean shootings! Watch Men's individual race from Kontiolahti at https://t.co/xJHMa0M3OQ or https://t.co/01yyqQb7xA https://t.co/xEQ1xVnDf0— International Biathlon Union (@biathlonworld) November 26, 2026
C. Wrightas net 1 min. 20.1 sek. aplenkė vokietį Justusą Strelow, gavusį 1 baudos min. už netikslų šūvį. Trečias finišavo 2 kartus prašovęs norvegas Vetle Sjaastadas Christiansenas.
Geriausiai tarp lietuvių pasirodęs Vytautas Strolia užėmė 28-ą vietą (+4:22.2, 3 baudos min.). Jis pelnė 13 įskaitinių pasaulio taurės taškų.
Nikita Čigakas finišavo 50-as ir pakartojo karjeros rekordą (+5:43.7, 3), o Maksimas Fominas liko 90-as (+9:30.6, 7) tarp 104 sportininkų.
Moterys sezoną pradės penktadienį, kai dalyvaus 15 km individualiose lenktynėse.
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