„MezzCues“ atvirajame Lietuvos pulo-9 čempionate prie stalų stojo 112 žaidėjų. Iki varžybų buvo užsiregistravę 117 dalyvių, tačiau startavo ne visi. Nepaisant to, buvo pagerintas 2009 metais pasiektas rekordas – tuomet Lietuvos pulo-8 čempionate dalyvavo 103 žaidėjai.
Pirmą kartą Lietuvos pulo-9 čempionato istorijoje varžybos vyko dviejuose klubuose – „Uptown Billiards“ ir „Fuksas“. Iš viso žaidėjų laukė 23 biliardo stalai.
Šeštadienį daugiausia dėmesio sulaukė Lietuvos pulo-8 ir pulo-10 čempionatų finalai. Vyrų pulo-8 varžybose triumfavo Kęstutis Žadeikis, antrąją vietą užėmė Eimantas Šveikauskas, o trečiąją pasidalijo Jokūbas Silantjevas ir Saulius Vaitukaitis.
Moterų grupėje nugalėjo Tatjana Vaitkienė, finale pranokusi Simoną Milišauskaitę. Trečiąsias vietas užėmė Raminta Petretytė ir Jelizaveta Dzebisašvili.
Sportininkų vežimėliuose grupėje pirmąją vietą iškovojo Linas Joniškis, antras liko Maksimas Suchanovas, o trečiąją vietą pasidalijo Modestas Žvilauskas ir Edgaras Čiaplinskas. Tarp vyresnių nei 45 metų vyrų geriausiai pasirodė Andrius Stonis, antras buvo Žilvinas Varnelis, trečiąją vietą užėmė Danas Vetrenka ir Nerijus Blažys.
Pulo-10 vyrų varžybose nugalėjo Ą. Tadaravičius, antrąją vietą užėmė Kęstutis Žadeikis jaunesnysis, o trečiąją – Robertas Kudlis ir Vilius Schulte. Moterų grupėje vėl triumfavo T. Vaitkienė, aplenkusi S. Milišauskaitę. Trečiąsias vietas pasidalijo R. Petretytė ir J. Dzebisašvili.
Sportininkų vežimėliuose grupėje pulo-10 čempionu tapo L. Joniškis, antras buvo M. Suchanovas, o trečiąją vietą užėmė Marius Aglinskas ir Vytautas Žilys. Tarp vyresnių nei 45 metų žaidėjų geriausiai pasirodė Mindaugas Gerulaitis, antras liko Romanas Baradulinas, trečiąją vietą pasidalijo Kęstutis Žadeikis vyresnysis ir Dainius Vidžiūnas.
Sekmadienį vyko lemiamos atvirojo Lietuvos pulo-9 čempionato kovos. Jų kulminacija tapo finalas, kuriame dar vieną įspūdingą pasiekimą užfiksavo Ą. Tadaravičius. Jis tapo jauniausiu žaidėju Lietuvos pulo čempionatų istorijoje, iškovojusiu ir pulo-10, ir pulo-9 čempiono titulus. Abiejuose finaluose jaunasis žaidėjas įveikė K. Žadeikį.
Pulo-9 čempionato bronzos medalius iškovojo T. Sabaliauskis ir Aleksandras Isajenko. T. Sabaliauskiui tai buvo itin sėkmingas savaitgalis – po labiausiai patobulėjusio metų žaidėjo apdovanojimo jis tarp 112 dalyvių iškovojo ir čempionato bronzą.
Lietuvos pulo federacijos prezidentas Donatas Račius džiaugėsi augančia bendruomene ir rekordinėmis varžybomis.
„Jaučiu, kad mūsų bendruomenė bunda ir kad kartu kuriame kažką nepaprasto. Tai tik šios įspūdingos kelionės pradžia. Kitas sezonas tikrai daug žadantis“, – sakė D. Račius.
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