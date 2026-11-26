Lietuvos link plaukia oras iš tolimos šiaurės, jis šaltokas. Artimiausią naktį dėl giedro dangaus oras šals iki 4–6, kur nors visų 8 laipsnių, pietuose, kur ilgiausiai bus debesų, bus tiktai 0–2 šalčio. Rytoj vyraus 1–2, rytuose kai kur iki 3 šalčio, prie jūros iki 2 šilumos.
„Kitaip tariant, rytoj bus puikūs švelniai žiemiški orai“, – sako sinoptikas Naglis Šulija. Naktį išsigiedrys, diena irgi giedra, saulėta, dėl to kritulių nebus, bet naktį kai kur pakibs rūkas. Naktį vyraus 4–6, kur nors iki 8 šalčio, rytoj dieną vyraus 1–3 šalčio, prie jūros iki 2 šilumos.
Šeštadienį debesuotumas bus permainingas, tai didės, tai vėl mažės. Kritulių nebus, bet naktį kai kur bus rūkas. Naktį vėl 4–6, kur nors iki 8, dieną liks 2–4 laipsniai šalčio.
Sekmadienio naktis debesuota, diena vėl saulėta, kritulių vėl nebus. Naktį bus iki 5–7, kur nors gali būti ir iki 9 laipsnių šalčio, dieną liks 2–4 laipsniai šalčio.
„Ką gi, bus gražu. Šviesūs, sausi, su lengvu šaltuku orai bus ir didžiąją kitos savaitės dalį“, – pridūrė N. Šulija.
Orai Europoje
Orus Europoje rytoj lems viena didelė aukšto slėgio sritis, žemas slėgis bus šalia jos.
Debesų apklotas bus ganėtinai margas, debesuotų ir saulėtų orų plotai dažnai keis vienas kitą. Vyraus, visgi, debesuotas dangus.
Iš šiaurės atkeliavęs šaltas oras pasklido po Rytų ir net Vidurio Europą, pietuose ir vakaruose bus gerokai šilčiau.
Romoje rytoj saulė pro debesis ir 15 laipsnių, Barselonoje saulėta ir 14 šilumos, Paryžiuje saulė pro debesis ir 2 laipsniai, Londone debesuota, nelis ir bus 4 šilumos. Berlyne saulė pro debesis ir įdienojus apie 0, Varšuvoje debesuota ir 1 laipsnis šilumos.
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