Socialinių tinklų grupėje „Orai ir klimatas Lietuvoje“ meteorologas Gytis Valaika praneša, kad savaitgalį bus sausa ir šalta, vietomis naktį arba anksti ryte šals net iki 8–9 laipsnių šalčio.
„Tokių orų kaltininkas – galingas anticiklonas. Dėl jo Lietuvoje ir aplink regione nuo penktadienio iki pirmadienio bus fiksuojamas labai aukštas atmosferos slėgis.
Skaičiavimai rodo, jog Lietuvoje atmosferos slėgio reikšmės (jūros lygyje) naktį iš šeštadienio į sekmadienį gali išaugti net iki 1044–1046 hPa“, – praneša meteorologas.
Anot jo, toks labai aukštas (>1040 hPa) atmosferos slėgis Lietuvoje nėra dažnas reiškinys, tačiau pasitaiko maždaug kartą per metus arba du.
„Pavyzdžiui, paskutinį kartą labai aukštos reikšmės užfiksuotos 2025 m. vasario 7 d., tada slėgis buvo pakilęs net iki 1047–1051 hPa. 2023 m. vasario 8 d. pakilo iki 1041–1046 hPa, o 2022 m. kovo 19 d. – iki 1048–1049 hPa.
Taigi, šį savaitgalį absoliučių rekordų nepasieksime. Jei senųjų archyvų reikšmės nemeluoja, absoliutus maksimumas Lietuvoje buvo išmatuotas dar 1907 m. sausio 23 d., tada slėgis pakilo net iki 1064-1066 hPa“, – nurodo G. Valaika.
Taip pat meteorologas įspėja gyventojus saugoti savo sveikatą, mat tokiu metu dalis žmonių gali jausti galvos skausmą, silpnumą.
„Kitas paminėtas dalykas – pojūčiai. Nors dauguma sveikų žmonių atmosferos slėgio pokyčių nejaučia, tačiau turintys tam tikrų sveikatos sutrikimų gali pajausti galvos skausmą ar svaigimą, būti mažiau produktyvūs ar mieguisti.
Be to, dėl aukšto atmosferos slėgio nulemtų ramių ir šaltų orų pablogės teršalų sklaidai palankios sąlygos. Oro kokybė gali pablogėti. Ypač miestuose ir ten kur yra kūrenamas kietasis kuras šildymui (pvz. privačių namų kvartalai)“, – įspėja G. Valaika.
Orų prognozė savaitei
Ketvirtadienį, lapkričio 26 d., nedideli krituliai, daugiausia silpnai pasnyguriuos. Naktį šiauriniuose rajonuose, dieną kai kur ir viena kita šlapia snaigė iškris. Naktį ir rytą rūkai nusidrieks, tirštesni vakariniuose rajonuose, šerkšnas, šarma paviršius sidabru nubalins, daug kur plikledis. Vėjas nepastovus 3–7 m/s. Naktį –2–6 °C, šalčiausia pietiniuose ir rytiniuose rajonuose, dieną +3– –1 °C, šilčiausia vakarinėje Lietuvos pusėje.
Penktadienį, lapkričio 27-osios naktį be ženklesnių, dieną be kritulių. Naktį ir rytą kai kur rūkas, šerkšnas. Daug kur plikledis, ne tik naktį, bet ir dieną. Vėjas nepastovus 2–6 m/s. Naktį –3–8 °C, šilčiausia Kuršių nerijoje –2–+2 °C, dieną 0– –3 °C, šilčiausia vakariniuose rajonuose.
Šeštadienį, lapkričio 28 d., be kritulių. Naktį daug kur rūkas, šerkšnas, plikledis. Vėjas nepastovus 2–6 m/s. Naktį –5–8 °C, šalčiausia rytiniuose, pietrytiniuose rajonuose, dieną –1–3 °C, šilčiausia vakariniuose rajonuose.
Sekmadienį, lapkričio 29 d., be kritulių. Vėjas naktį nepastovus 2–6 m/s, dieną pietinių krypčių 4–8 m/s. Naktį –4–9 °C, Kuršių nerijoje 0– –3 °C, dieną –1–3 °C, Kuršių nerijoje apie 0 °C.
Pirmadienį, lapkričio 30-osios naktį be kritulių, dieną vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose nedidelis lietus, šlapdriba, lijundra, šiauriniuose, šiaurės rytiniuose rajonuose šiek tiek pasnigs. Vėjas naktį pietų, dieną pietvakarių 7–12 m/s. Naktį –3–8 °C, šalčiausia rytiniuose, pietrytiniuose rajonuose, pajūryje –2–+2 °C, dieną +2– –2 °C, šalčiausia rytiniuose rajonuose, vakariniuose rajonuose +4–7 °C, šilčiausia pajūryje.
Antradienį, gruodžio 1-osios naktį be ženklesnių kritulių, rytą ir dieną lietus su šlapdriba, rytiniuose rajonuose sniegas kris. Kai kur lijundra. Vėjas pietvakarių 7–12 m/s, gūsiai 15 m/s, pajūryje iki 17 m/s. Naktį –2–+2 °C, vakariniame pakraštuke +3–5 °C, pajūryje +6–8 °C, dieną +1–6 °C, šilčiausia vakariniame, šiaurės vakariniame pakraštuke, pajūryje apie +7–9 °C.
Trečiadienį, gruodžio 2 d., protarpiais palis, gausiau rytą, šiaurės rytuose, rytuose galima lijundra. Vėjas vakarų, pietvakarių 8–13 m/s. Naktį –1–+3 °C, šalčiausia rytiniuose rajonuose, dieną +2–5 °C, vakariniame, šiaurės vakariniame pakraštuke +6–8 °C.
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