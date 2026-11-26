Bulgarijos rinktinė (2/0) atrankoje į Europos čempionatą namie 87:84 (28:26, 23:18, 20:25, 16:15) susitvarkė su danais (0/2).
Šiame „lange“ tai buvo vienintelės bulgarų rungtynės.
A.Vezenkovas bulgarams pridėjo 27 taškus (3/12 trit.) ir 6 atkovotus kamuolius, 14 pelnė Borislavas Mladenovas, 13 – Yordanas Minchevas (10 atk. kam.), 9 – Lachezaras Toshkovas.
Danams 21 tašką rinko Oscaras Jorgensenas, 16 – Bakary Dibba, 14 – Jermaine‘as Webbas, 12 – Jonathanas Klussmannas.
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