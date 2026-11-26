Ketvirtadienį JAV švenčiamos Padėkos dienos proga M. Khalifa socialiniame tinkle „X“ paskelbė ironišką įrašą. Jame ji pasidalijo memu, kuriuo pabrėžė esanti dėkinga už M. Verstappeno nemokėjimą „filtruoti“ savo pasisakymų ir pernelyg nesirūpinimą tuo, kaip jie skamba viešumoje.
me at thanksgiving dinner saying how thankful I am for max verstappen’s lack of media training https://t.co/7KkVOmTWpqREKLAMAREKLAMA— Mia K. (@miakhalifa) November 26, 2026
Tokios reakcijos sulaukta po praėjusį savaitgalį vykusių Las Vegaso lenktynių, kuriose tarp M. Verstappeno ir G. Russello kilo konfliktas. Įtampa tarp pilotų prasidėjo dar per trečiąją treniruotę. M. Verstappenas, lenkdamas G. Russellą šiam pradedant greitąjį ratą, nesilaikė tarp lenktynininkų galiojančio džentelmeniško susitarimo. Britas liko nepatenkintas tokiu varžovo elgesiu ir po treniruotės pareiškė, kad olandas taip elgiasi ne pirmą kartą.
„Nėra taisyklės, draudžiančios aplenkti pilotą, kuris ruošiasi pradėti greitąjį ratą, tačiau taip elgdamasis tiesiog pakiši kitam koją. Jis taip daro kiekvieną savaitę su daugybe kitų lenktynininkų ir visi tai toleruoja. Aš nesitaikstysiu su tuo, kad kažkas bando mane apgauti ir vaikšto taip, lyg būtų geresnis už visus kitus. Kažkas turi jam pasipriešinti“, – tuomet kalbėjo G. Russellas.
Sekmadienį M. Verstappenas laimėjo lenktynes, o G. Russellas prarado galimybę užlipti ant prizininkų pakylos, kai paskutinėje lenktynių dalyje suklydo.
Po finišo keturiskart pasaulio čempionas taip pat negailėjo kritikos britui. Anot M. Verstappeno, varžovas daug kalba už trasos ribų, tačiau jo pasisakymai olandui neturi jokios reikšmės.
„Jis daug kalba už trasos ribų, bet, tiesą sakant, man tai visiškai nerūpi. Jis yra taip toli nuo mano lygio, kad net nėra prasmės į tai atsakinėti. O karma yra negailestinga! Buvo fantastiška pažvelgti į veidrodėlį ir pamatyti, kas nutiko“, – po pergalės sakė M. Verstappenas.
M. Khalifos įrašas sulaukė dėmesio, o vienas socialinio tinklo vartotojas pasiūlė jai palaikyti ir G. Russellą. Vis dėlto britas jos simpatijų nesulaukė.
„Ne, George'as atrodo kaip bailys“, – atsakė M. Khalifa, pavartodama anglišką įžeidimą..
No George looks like a pussy— Mia K. (@miakhalifa) November 26, 2026
Jos komentaras sulaukė nemažai reakcijų. Vienas vartotojas juokavo, kad būti M. Khalifos išvadintam bailiu G. Russellui galbūt dar skaudžiau nei būti visiškai sutriuškintam M. Verstappeno.
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