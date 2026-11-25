Lapkričio 22 dieną vykusiose Las Vegaso GP lenktynėse M. Verstappenas iškovojo pirmąją vietą, aplenkęs britą Lando Norrisą ir australą Oscarą Piastri. Vis dėlto po lenktynių paaiškėjo įdomi detalė apie čempiono laisvalaikį. Tiesioginės transliacijos metu M. Verstappenas papasakojo, kad lenktynių savaitgalį nemažai laiko skyrė vos prieš savaitę pasirodžiusiam GTA 6 žaidimui.
„Las Vegase daug žaidžiau vakarais ir rytais. Vis tiek negaliu niekur išeiti ir pasivaikščioti“, – juokavo lenktynininkas.
M. Verstappenas taip pat prisipažino, kad jam sunku vienu metu žaisti kelis skirtingus žaidimus.
„Esu labai prastas, kai vienu metu žaidžiu per daug skirtingų žaidimų. Tiesiog negaliu, tikrai negaliu!“ – šypsojosi olandas.
max already played gta 6 for FORTY hours (while in vegas) and also forgot how to play minecraft 💀💀💀 https://t.co/dpfwZn8ePJ— nini (@SCUDERIAFEMBOY) November 24, 2026
Per maždaug 40 valandų prie GTA 6 M. Verstappenas jau spėjo įveikti apie 80 proc. žaidimo. Jame galima atrasti įvairių realaus sporto pasaulio parodijų, tačiau „Formulės 1“ bolidų ir lenktynių ten kol kas nėra.
Įdomiausia tai, kad intensyvus žaidimas nesutrukdė M. Verstappenui puikiai pasirodyti trasoje. Las Vegaso GP lenktynės truko apie pusantros valandos, o jų distancija siekė beveik 310 kilometrų.
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