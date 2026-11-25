Pastarosiomis savaitėmis D. Dirkstys vėl pradėjo dalintis vaizdais iš treniruočių. Kovotojas atskleidė, kad jo sportinė forma dabar yra pati geriausia.
„Šiandien turėjau tokią legendinę treniruotę, kad net širdį skauda pagalvojus, kaip ruošiausi kovai su Maslobojevu. Rankos lūžis prieš kovą visiškai išmušė iš ritmo, praradau koncentraciją. Dar savaitę iki kovos klube su mergytėmis judėjau...
Kartais pagalvoju, kaip būtų atrodžiusi ta kova, jeigu būčiau jai ruošęsis taip, kaip dabar sportuoju savo malonumui. Keistas tas gyvenimas – geriausia forma ateina tada, kai jos nebereikia“, – rašė D. Dirkstys.
D. Dirkstys yra pažymėjęs, kad būtent mintis apie revanšą prieš S. Maslobojevą jam neduoda ramybės ir verčia galvoti apie sugrįžimą į didįjį sportą. Pats S. Maslobojevas yra teigęs, kad jam iki karjeros pabaigos liko 3-4 kovos, tarp kurių galėtų būti įterpta ir antra akistata su D. Dirksčiu
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