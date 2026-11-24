Panevėžietis jaunių (U17) amžiaus grupės turnyre nugalėjo švedus Ollę Otterdagį (5:3) ir Emilį Henningssoną (7:6) bei vokietį Louisą Regauerį (8:0).
Trenerio Mariaus Baranausko auklėtinis vienintelį kartą rezultatu 0:2 nusileido Trestinui Houckui iš JAV ir užėmė trečią vietą.
Svoryje rungėsi 8 atletai.
Be jaunių amžiaus grupės atletų Kolbotne kovojo vaikų (U12), jaunučių (U17) ir jaunimo (U20) amžiaus grupių klasikai. Iš viso turnyre varžėsi 390 imtynininkų.
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