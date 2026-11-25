FIA nustatė, kad „Williams“ 2025 metų išlaidos leistiną biudžetą viršijo 0,48 proc. Komanda taip pat padarė procedūrinį pažeidimą. Už tai jai skirta finansinė bauda ir 1,5 proc. sumažintas laikas, kurį per artimiausius 12 mėnesių bus galima skirti bandymams vėjo tunelyje bei skaičiuojamosios skysčių dinamikos (CFD) tyrimams.
Tuo metu „Alpine“ biudžeto limito neviršijo, tačiau FIA aptiko netikslumų finansinėse ataskaitose. Jie buvo susiję su rinkodaros veikla, su „Formule 1“ nesusijusiomis išlaidomis, personalo valdymu, darbuotojų premijomis, išlaidų įskaitymu bei atsargų apskaita. Už šiuos procedūrinius pažeidimus komandai skirta finansinė bauda, tačiau papildomų apribojimų techniniams bandymams nebus.
Abi ekipos pripažino FIA nustatytus pažeidimus ir sutiko su paskirtomis sankcijomis. Federacija pabrėžė, kad nėra įrodymų, jog kuri nors komanda būtų veikusi nesąžiningai, tyčia slėpusi informaciją ar siekusi įgyti sportinį pranašumą.
„Williams“ savo pranešime paaiškino, kad biudžeto limitas buvo viršytas dėl administracinių išlaidų, susijusių su bendrovės struktūros pakeitimais. Komanda manė, kad šios išlaidos nepatenka į biudžeto apribojimus, tačiau po diskusijų su FIA sutiko su federacijos išaiškinimu.
„Komanda neįgijo jokio sportinio ar finansinio pranašumo ir niekada nesiekė to padaryti. FIA taip pat pažymėjo, kad viso patikrinimo proceso metu bendradarbiavome ir veikėme sąžiningai“, – teigiama „Williams“ pranešime.
„Alpine“ taip pat pripažino netyčia padariusi procedūrinių pažeidimų. Komanda nurodė, kad finansinės taisyklės yra gana naujos, sudėtingos ir nuolat kinta, o kai kurių išlaidų priskyrimas gali būti interpretuojamas skirtingai.
Kitos devynios „Formulės 1“ komandos 2025 metų finansinių taisyklių laikėsi.
Biudžeto limitas „Formulėje 1“ įvestas 2021 metais, siekiant sumažinti išlaidų skirtumus tarp didžiausių ekipų ir mažesnių komandų bei padaryti čempionatą konkurencingesnį.
Anksčiau šias taisykles pažeidė „Red Bull ekipa“. Paaiškėjus, kad 2021 metais komanda biudžetą viršijo 1,6 proc., jai buvo skirta 7 mln. JAV dolerių bauda ir 10 proc. sumažintas laikas vėjo tunelyje bei CFD tyrimams.
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