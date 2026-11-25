Kova lietuviui susiklostė itin sudėtingai. Jau pirmajame raunde M. Kužniakas ne kartą tiksliai smūgiavo ir privertė J. Jazevičių trauktis. Raundo pabaigoje, likus vos 15 sekundžių, lenkas smūgiu kaire ranka pasiuntė lietuvį į nokdauną.
Dar skaudesnį smūgį J. Jazevičius praleido antrajame raunde. Praėjus maždaug pusantros minutės, M. Kužniakas puikiai kontratakavo ir pasiuntė varžovą į dar vieną nokdauną.
Vis dėlto lietuvis nepalūžo. Trečiajame raunde J. Jazevičius pademonstravo charakterį, ėmė aktyviau atakuoti ir pasinaudojo varžovo nuovargiu. Ketvirtajame raunde jo smūgiai privertė M. Kužniaką susvyruoti.
Po ilgo teisėjų pasitarimo pergalė buvo skirta J. Jazevičiui. Toks sprendimas nustebino ne tik UTMA komentatorius, bet ir patį Lenkijos kovotoją.
Po dvikovos M. Kužniakas socialiniame tinkle „instagram“ pasidalijo emocingu įrašu, kuriame neslėpė nusivylimo teisėjų sprendimu ir kreipėsi į organizaciją, reikalaudamas paaiškinimų.
„Tai buvo svarbi profesionalios karjeros kova, turėjusi didelę reikšmę mano pozicijai reitinge. Į dvikovą sutikau eiti paskutinę minutę, neturėdamas galimybės tinkamai pasiruošti, o viskas baigėsi štai taip.
Pinigų galima uždirbti, tačiau garbės, į kovą įdėtos širdies, pasiruošimui skirto laiko nenusipirksi. Kitas kovotojas po tokio dalyko galbūt jau būtų metęs pirštines, nes tai tiesiog drasko širdį“, – rašė lenkas.
Jis taip pat tiesiogiai kreipėsi į UTMA, laukdamas paaiškinimo dėl teisėjų sprendimo, ir teigė, kad organizacija turėtų garbingai ištaisyti susidariusią situaciją.
M. Kužniakas negailėjo ir užuominų savo varžovui. Lenkas pareiškė, kad J. Jazevičius neturėtų pernelyg džiaugtis šia pergale, mat lenkas pats nebuvo praėjęs visos pasiruošimo stovyklos. Pasak jo, jeigu būtų turėjęs galimybę tinkamai pasiruošti, kova būtų pasibaigusi jo pergale anksčiau laiko.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.