Ispanai yra I grupės lyderiai šiuo metu, tad jie turi palankią situaciją patekti į čempionatą, nors kol kas to užsitikrinti dar negali.
Ispanijai 16 taškų pelnė Pierre‘as Oriola, po 11 – Alvaro Cardenasas, Jaime Fernandezas ir Joelis Parra, po 9 – Mario Saint-Supery ir Juancho Hernangomezas.
Juodkalnijai po 13 taškų rinko Marko Simonovičius (6 atk. kam.) ir Petaras Popovičius, 8 – Dino Radončičius.
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