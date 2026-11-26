Jurbarkiečiai namuose 97:80 (21:16, 23:23, 23:20, 30:21) pranoko Marijampolės „Sūduvą“ (12/4).
Rungtynių pradžioje iniciatyva priklausė marijampoliečiams, kurių persvara siekė 6 taškus, tačiau pirmojo kėlinio pabaigoje šeimininkai persvėrė rezultatą savo naudai (21:16).
Antrajame ketvirtyje „Sūduva“ dar buvo susigrąžinusi pranašumą, tačiau sėkmingiau pirmąją rungtynių pusę užbaigę jurbarkiečiai į ilgąją pertrauką išėjo pirmaudami penkiais taškais (44:39).
Po pertraukos šeimininkai išlaikė iniciatyvą, o trečiajame kėlinyje jų persvara pasiekė dviženklę ribą. Prieš lemiamą ketvirtį komandas skyrė 8 taškai (67:59).
Marijampoliečių viltys sugrįžti į rungtynes ėmė blėsti ketvirtojo kėlinio antroje pusėje. Jurbarko krepšininkai per paskutines dešimt minučių surinko 30 taškų, o jų pranašumas vienu metu išaugo iki 19 taškų.
Rezultatyviausiai nugalėtojų gretose rungtyniavo Adas Juškevičius, kuris per 34 minutes pelnė 20 taškų (1/2 dvit., 6/11 trit.), atkovojo 2 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus ir surinko 18 naudingumo balų.
Nuo suolo pakilęs Saulius Kulvietis per 27 minutes pelnė 19 taškų (6/10 dvit., 1/3 trit., 4/4 baud.), atkovojo 10 kamuolių ir surinko 23 naudingumo balus.
Tiek pat naudingumo balų surinko ir Vytenis Čižauskas, per 25 minutes pelnęs 16 taškų, atkovojęs 6 kamuolius, atlikęs 4 rezultatyvius perdavimus bei išprovokavęs 7 pražangas.
Dvigubu dubliu pasižymėjo ir Karolis Kokoška, kurio sąskaitoje – 13 taškų, 11 atkovotų kamuolių ir 19 naudingumo balų.
Marijampolės ekipos gretose rezultatyviausias buvo Justinas Jogminas, pelnęs 13 taškų ir atkovojęs 7 kamuolius, o naudingiausiai rungtyniavo Matas Jucikas, surinkęs 11 taškų, 6 atkovotus kamuolius ir 15 naudingumo balų.
„Jurbarkas-Karys-Manvesta“: Adas Juškevičius 20 (6/11 trit.), Saulius Kulvietis 19 (10 atk. kam.), Vytenis Čižauskas 16, Norbertas Giga 14, Karolis Kokoška 13 (11 atk. kam.), Justas Nausėdas 9, Mindaugas Stašys 6.
„Sūduva“: Justinas Jogminas 13, Ignas Labutis ir Justinas Ramanauskas (8 rez. perd.) po 12, Matas Jucikas 11, Domantas Vilys 10, Rytis Pipiras 7, Gabrielius Čelka 6, Tautvydas Kliučinykas 5, Gediminas Mokšeckas 4.
31 taško persvarą susikrovusi „Šilutė-PDS.lt“ nutraukė nesėkmių seriją
Keturių pralaimėjimų seriją URBO-NKL čempionate nutraukė „Šilutė-PDS.lt“ (9/7), kuri savo aikštėje 91:82 (27:18, 27:15, 23:15, 14:34) įveikė Vilniaus „Rytą-2“ (1/16).
Nuo pat susitikimo pradžios iniciatyvą savo rankose turėję šilutiškiai po pirmojo kėlinio pirmavo devyniais taškais (27:18).
Antrajame ketvirtyje šeimininkai ir toliau sėkmingai rinko taškus, o iki ilgosios pertraukos jų pranašumas išaugo iki 21 taško (54:33).
Vaizdas aikštėje nesikeitė ir po pertraukos. Pamario ekipa trečiąjį kėlinį laimėjo 23:15 ir prieš paskutiniąsias dešimt minučių turėjo solidžią persvarą (77:48).
Vienu metu šilutiškių pranašumas siekė net 31 tašką, tačiau paskutiniame ketvirtyje vilniečiai surengė rezultatyviausią savo rungtynių atkarpą. Per kėlinį 34 taškus pelnę sostinės krepšininkai sumažino deficitą iki vienaženklio, tačiau rimčiau pasikėsinti į šeimininkų pergalę nebesugebėjo.
Naudingiausiai nugalėtojų gretose rungtyniavo Nojus Jankūnas, kuris per 24 minutes pelnė 14 taškų (5/5 dvit., 4/7 baud.), atkovojo 6 kamuolius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus, išprovokavo 8 pražangas ir surinko 27 naudingumo balus.
Rezultatyviausias Šilutės ekipoje buvo Frederickas Fitzgeraldas Gatesas jaunesnysis, pelnęs 19 taškų (4/6 dvit., 3/5 trit., 2/4 baud.), atlikęs 4 rezultatyvius perdavimus ir surinkęs 21 naudingumo balą.
Dvigubą dublį užfiksavo Augustinas Mikštas, kurio sąskaitoje per 24 minutes buvo 15 taškų, 11 atkovotų kamuolių ir 20 naudingumo balų.
Vilniaus ekipai daugiausiai taškų pelnė Kaloyanas Svilenovas Balkandzhievas, kuris per 25 minutes surinko 18 taškų, perėmė 3 kamuolius, išprovokavo 8 pražangas ir sukaupė 20 naudingumo balų.
Martynas Kancevičius prie vilniečių pasirodymo prisidėjo 16 taškų, 9 atkovotais kamuoliais ir 22 naudingumo balais.
Vienu ryškiausių šeimininkų pranašumų tapo kova dėl atšokusių kamuolių, kurią šilutiškiai laimėjo 45:25. Pamario ekipa taip pat gerokai tiksliau atakavo iš dviejų taškų zonos – realizavo 27 metimus iš 40 (67,5 proc.), kai vilniečiai pataikė 23 iš 46 (50 proc.).
„Šilutė-PDS.lt“: Frederickas Gatesas 19, Rokas Jocys 16, Augustinas Mikštas 15, Nojus Jankūnas 14, Tomas Balčiūnas 13, Irmantas Grikšelis 10, Vitoldas Gavėnia ir Martynas Zigmantavičius po 2.
„Rytas-2“: Kaloyanas Balkandzhievas 18, Martynas Kancevičius 16, Gabrielius Buivydas 11, Kornelijus Snitka 9, Erikas Sirgedas 8, Vincentas Adomaitis 6, Nojus Šatas ir Simas Raščius po 5, Armandas Bukelskis ir Jonas Trivokas po 2.
Rezultatyviai debiutavęs Bublykas prisidėjo prie triuškinamos „Steko“ pergalė
Įspūdingą pergalę URBO-NKL čempionate iškovojo Ukmergės „Stekas“ (6/10), kuris išvykoje 108:69 (23:14, 27:17, 27:12, 31:26) sutriuškino Kauno rajono „Atletą“ (3/14).
Tomo Purlio auklėtiniai iniciatyvą perėmė nuo pat susitikimo pradžios ir po pirmųjų dešimties minučių turėjo devynių taškų pranašumą (23:14).
Antrajame ketvirtyje ukmergiškiai dar labiau padidino apsukas puolime ir į ilgąją pertrauką išėjo susikrovę 19 taškų persvarą (50:31).
Po pertraukos svečiai nemažino tempo, o trečiąjį kėlinį laimėję 27:12 prieš lemiamą ketvirtį pirmavo jau 34 taškų skirtumu (77:43).
Paskutinėje rungtynių dalyje „Steko“ persvara vienu metu siekė net 45 taškus. Ukmergės ekipa pirmavo 39 minutes ir 45 sekundes, o šeimininkai nė karto nebuvo išsiveržę į priekį.
Nugalėtojų gretose ryškiausiai spindėjo Elijah Anselmas Stephensas, kuris per 27 minutes pelnė 21 tašką (6/9 dvit., 3/4 trit.), atkovojo 3 ir perėmė 5 kamuolius, atliko 6 rezultatyvius perdavimus bei surinko 27 naudingumo balus.
Sėkmingai Ukmergės ekipoje debiutavo iš Marijampolės „Sūduvos“ atvykęs Mychailas Bublykas. Ukrainietis per 21 minutę pelnė 16 taškų (5/8 dvit., 2/5 trit., 0/2 baud.), atkovojo 3 kamuolius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus ir surinko 12 naudingumo balų.
Produktyviai rungtyniavo ir Titas Troška, kuris vos per 17 minučių surinko 18 taškų, atkovojo 5 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus ir sukaupė 24 naudingumo balus.
Kauno rajono ekipos gretose išsiskyrė Aistis Lukoševičius, per 21 minutę pelnęs 15 taškų, atkovojęs 6 kamuolius ir surinkęs 20 naudingumo balų.
Ukmergiškiai gerokai tiksliau atakavo iš toli – realizavo 13 tritaškių iš 28 (46,4 proc.), kai šeimininkai pataikė vos 3 iš 16 (18,8 proc.).
„Stekas“ taip pat kur kas efektyviau naudojosi varžovų klaidomis (26:10), rinko taškus greitose atakose (29:12) ir atliko net 35 rezultatyvius perdavimus.
„Stekas“: Elijah Stephensas 21, Titas Troška 18, Darius Tarvydas ir Mychailas Bublykas po 16, Edvinas Šeškus 11, Websteris Simeusas 8, Warneris Bryanas 7, Dominykas Bučas 5, Ignas Žuklys 4, Vilius Valuntonis 2.
„Atletas“: Aistis Lukoševičius 15, Pavle Kuzmanovičius 11, Naglis Rutkauskas 9, Ąžuolas Hopėnas 8, Vytautas Meištas 6, Neidas Linartas 5, Titas Didžgalvis, Šarūnas Morkevičius ir Justas Sadauskas po 4, Ignas Eidukevičius 3.
34 taškus pelnęs Mortonas-Robertsonas atvedė „Telšius“ į pergalę prieš „Palangą“
Septynioliktąją pergalę URBO-NKL čempionate iškovojo „Telšiai“ (17/1), kurie savo aikštėje 97:91 (28:18, 27:23, 21:33, 21:17) įveikė „Palangą“ (13/4).
Sėkmingai rungtynes pradėję telšiškiai jau pirmajame kėlinyje susikrovė dviženklį pranašumą, o po pirmųjų dešimties minučių pirmavo 28:18.
Antrajame ketvirtyje šeimininkų persvara vienu metu siekė 18 taškų, o į ilgąją pertrauką Žemaitijos ekipa išėjo turėdama 14 taškų pranašumą (55:41).
Po pertraukos rungtynių eiga pasikeitė. Pajūrio krepšininkai surengė spurtą 12:0, per trečiąjį kėlinį pelnė 33 taškus ir prieš lemiamą ketvirtį alsavo šeimininkams į nugarą (74:76).
Ketvirtojo kėlinio pradžioje palangiškiai išlygino rezultatą, tačiau iniciatyvą susigrąžinę telšiškiai atlaikė varžovų spaudimą ir įsirašė dar vieną pergalę.
Įspūdingą individualų pasirodymą surengė Quintonas Dominicas Mortonas-Robertsonas, kuris per 39 minutes pelnė 34 taškus (6/10 dvit., 6/13 trit., 4/5 baud.), atkovojo 5 ir perėmė 2 kamuolius, atliko 6 rezultatyvius perdavimus bei surinko 31 naudingumo balą.
Svariai prie pergalės prisidėjo ir dvigubą dublį surinkęs Julius Kazakauskas, kurio sąskaitoje per 33 minutes buvo 19 taškų, 11 atkovotų kamuolių, 3 rezultatyvūs perdavimai ir 26 naudingumo balai.
Tadas Budrys pridėjo 16 taškų, o Deividas Rasys susitikimą baigė su 13 taškų, 7 atkovotais kamuoliais ir 5 rezultatyviais perdavimais.
Palangiškių gretose naudingiausias buvo Titas Januševičius, kuris per 35 minutes pelnė 19 taškų (6/10 dvit., 0/5 trit., 7/7 baud.), atkovojo 6 ir perėmė 3 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus bei surinko 25 naudingumo balus.
Po 19 taškų taip pat surinko Williamas Jenkinsas, o Gediminas Leščiauskas pridėjo 16 taškų.
„Telšiai“ dominavo kovoje dėl atšokusių kamuolių (47:30), o antraisiais šansais pelnė daugiau nei tris kartus daugiau taškų nei varžovai (19:6).
Šeimininkai taip pat gerokai tiksliau atakavo iš toli – realizavo 10 tritaškių iš 28 (35,7 proc.), kai pajūrio ekipa pataikė 6 iš 26 (23,1 proc.).
„Telšiai“: Quintonas Mortonas-Robertsonas 34, Julius Kazakauskas 19, Tadas Budrys 16, Deividas Rasys 13, Tomas Rimša ir Vilius Pocius po 6, Ovidijus Kaminskis 3.
„Palanga“: Titas Januševičius ir Williamas Jenkinsas po 19, Gediminas Leščiauskas 16, Julius Jucikas 11, Rokas Ūzas 10, Arminas Cane’as 9, Matas Vaitkus 4, Antanas Udras 3.
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