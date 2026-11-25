Ši pergalė atvėrė mūsiškėms kelią į kitą etapą. Tą iš A grupės taip pat jau buvo padariusi Saragosos „Casademont“ (4/0).
Į antrąjį Eurolygos etapą keliauja po tris iš keturių grupės ekipų, likusios keliasi į Europos taurės atkrintamąsias.
Vilniaus ekipai 26 taškus pelnė Zoe Wadoux (8/13 trit., 7 rez. perd.), 17 – paskolinta Eglė Šventoraitė (5 atk. kam.), 12 – Nausia Woolfolk, 11 – Niyah Beckeris, 10 – Daugilė Ūsė.
„Landes“ Trinity San Antonio įmetė 24 taškus, Mariama Daramy ir Emma Peytour – po 9.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.