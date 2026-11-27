Svorio iki 77 kg grupėje varžėsi septyni imtynininkai, suskirstyti į du pogrupius. Po patirtos traumos ir pooperacinio reabilitacinio periodo pirmą kartą ant kilimo pasirodęs lietuvis pateko į keturių dalyvių pogrupį, kuriame dar buvo Armėnijos, Turkijos ir Graikijos atletai.
Pirmoje kovoje M. K. Sinkevičius aiškia persvara nusileido Armėnijos atstovui Romanui Usojanui.
Jau antroje akistatoje Lietuvos sportininkas atsitiesė, aiškia persvara įveikęs ir ant menčių patiesęs varžovą iš Turkijos Muhammetą Akdenizą.
Paskutinė pogrupio kova su graiku Nikolaosu Iosifidžiu baigėsi 3:3, tačiau pergalė buvo įskaityta lietuviui. Pergalę lėmė aukštesnis techninių veiksmų įvertinimas – Sauliaus Liaugmino auklėtinis vienu veiksmu pelnė du taškus, o graikas rinko po vieną.
Užėmęs antrąją vietą pogrupyje, lietuvis pusfinalyje kryžminiu principu susitiko su kito pogrupio nugalėtoju – sportininku iš Rusijos, kuriam pralaimėjo.
Tačiau netrukus paaiškėjo netikėtos aplinkybės. Lietuvos delegacijai kilo įtarimų dėl pirmojo varžovo – armėno R. Usojano – klausos negalios. Patikrinus viešai prieinamą informaciją, nustatyta, kad šis sportininkas yra buvęs Armėnijos jaunių, o dabar – jaunimo (U-17) rinktinės narys, Europos čempionate užėmęs septintąją vietą.
Lietuvos kurčiųjų sporto komiteto prezidentas Edvinas Kriūnas kreipėsi į Europos kurčiųjų sporto organizacijos (EDSO) prezidentą, prašydamas patikrinti armėno audiogramą. Reakcija buvo greita – maždaug po valandos nesąžiningai į varžybas įtrauktas Armėnijos imtynininkas buvo diskvalifikuotas ir pašalintas iš čempionato.
Nors teisingumas buvo atstatytas, varžybų eigos pakeisti jau nebuvo įmanoma. Jei armėnas nebūtų dalyvavęs, M. K. Sinkevičius pogrupyje būtų užėmęs pirmąją vietą. Tokiu atveju pusfinalyje jis būtų kovojęs ne su pajėgiu varžovu iš Rusijos, o su gerokai silpnesniu imtynininku iš Azerbaidžano ir turėjęs realias galimybes patekti į finalą.
Diskvalifikavus armėną, turnyro organizatoriai į finalą suvedė Rusijos ir Azerbaidžano sportininkus, o lietuviui be papildomos kovos atiteko trečioji vieta ir bronzos medalis.
S. Liaugminas apgailestavo, kad dėl nesąžiningų šeimininkų yra skaudžių pasekmių – prarastos galimybės kovoti dėl aukštesnės vietos bei prarastos vertingesnės premijos.
Treneris auklėtinio pasirodymą po sudėtingos traumos vertina labai gerai.
„Žinant tai, kokia sunki operacija buvo atlikta M. K. Sinkevičiui, esu patenkintas jo pasirodymu ir užimta vieta“, – teigė S. Liaugminas.
Imtynių specialistas paragino kontrolės klausimus kelti griežčiau.
„Siūlau už tokį sukčiavimą iš varžybų šalinti ne tik pavienius sportininkus, bet ir visą sukčiavusios šalies rinktinę“, – pykčio neslėpė S. Liaugminas.
Per apdovanojimo iškilmes Lietuvos delegacija ignoravo pagerbtuves. Sulaukęs medalio, M. K. Sinkevičius, prieš skambant nugalėtojo šalies himnui, paliko pakylą ir tuo pačiu nesifotografavo su rusu.
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