Eriko Golubovskio laukia rimtas išbandymas prieš brazilą
Viena pagrindinių vakaro intrigų taps Lietuvos kovotojo Eriko Golubovskio ir brazilo Alexandre Alveso akistata.
Kovotojai susitiks pagal MMA BUSHIDO taisykles, sutartinio svorio iki 88 kg dvikovoje. Numatyti trys raundai po penkias minutes.
Brazilija garsėja giliomis mišrių kovos menų tradicijomis ir stipria kovos parteryje mokykla, todėl susitikimas su šios šalies atstovu Lietuvos kovotojui žada rimtą išbandymą.
Pasak E. Golubovskio trenerių, kovotojas intensyviai rengiasi šiai akistatai ir sieks pademonstruoti visapusišką pasirengimą. Tikimasi atkaklios kovos, kurioje svarbūs bus ne tik smūgiavimo, bet ir imtynių bei kovos parteryje įgūdžiai.
Martynui Jasiūnui – garsiojo „Mike's Gym“ klubo atstovo iššūkis
Ne mažiau intriguojanti akistata laukia ir K-1 gerbėjų. Lietuvos kovotojas Martynas Jasiūnas susikaus su Nyderlandų atstovu Khymo Jansenu, atstovaujančiu vienam garsiausių pasaulio kikbokso klubų – „Mike's Gym“.
Nyderlanduose įsikūręs „Mike's Gym“ laikomas viena žinomiausių kovos sporto mokyklų pasaulyje. Šis klubas siejamas su garsiausiais kikbokso vardais, tarp kurių – legendinis Badr Hari, aukščiausio lygio kovotojas Chico Kwasi ir daugelis kitų tarptautinėje arenoje pasižymėjusių sportininkų.
„Mike's Gym“ garsėja itin intensyviomis treniruotėmis, agresyviu kovos stiliumi ir aukštais fizinio bei techninio pasirengimo standartais. Šios mokyklos atstovai ne kartą įrodė savo pajėgumą didžiausiuose pasaulio kikbokso turnyruose.
M. Jasiūno ir K. Janseno dvikova vyks pagal KOK K-1 taisykles, svorio kategorijoje iki 77 kg. Kovotojų laukia trys raundai po tris minutes.
Susitikimas su garsiosios Nyderlandų kikbokso mokyklos atstovu Lietuvos sportininkui bus rimtas išbandymas. Žiūrovai gali tikėtis techniškos ir intensyvios kovos, kurioje kiekvienas tikslus smūgis gali nulemti dvikovos baigtį.
Ringe – gerai žinomi Lietuvos kovotojai
Gruodžio 5-osios turnyre žiūrovai išvys ir daugiau gerai pažįstamų Lietuvos kovos menų atstovų.
Tarp renginio dalyvių – Vakaris Didika, Emilis Panceris, Liepa Daugirdaitė, Augustas Bagdonas bei kiti Lietuvos kovos sporto pasaulyje jau spėję pasižymėti atletai.
Šių sportininkų pasirodymai papildys tarptautinių dvikovų programą ir suteiks žiūrovams galimybę palaikyti savo favoritus.
Skirtingos kovos menų disciplinos, intriguojančios tarptautinės akistatos ir žinomų Lietuvos kovotojų pasirodymai žada emocingą bei nenuspėjamą kovų vakarą.
Viename turnyre – MMA, K-1 ir profesionalaus bokso kovos Vienas iš MMA BUSHIDO turnyro išskirtinumų – galimybė vieno vakaro metu išvysti net trijų kovos sporto disciplinų atstovus.
MMA dvikovose sportininkai demonstruoja universalius įgūdžius – nuo smūgiavimo stovėsenoje iki imtynių ir kovos parteryje. K-1 kovose žiūrovų laukia intensyvios smūgių kombinacijos, aukštas tempas ir įspūdingų nokautų galimybė. Profesionalaus bokso akistatose svarbiausią vaidmenį atliks smūgiavimo rankomis technika, gynyba ir taktinis pasirengimas.
Gruodžio 5 dieną Vilniuje susitiks skirtingos kovos menų mokyklos, o Lietuvos sportininkai sieks įrodyti savo pranašumą prieš tarptautinius varžovus.
Turnyras vyks „ARENA VILNIUS“, o kovas tiesiogiai bus galima stebėti FIGHT+ ir „Prime Fight TV“ platformose.
Bilietus į renginį platina Bilietai.lt.
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