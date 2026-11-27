„Šiandienos rezultatas toks, kad įgula spėjo sušokti į laivą, sušlapti ir vėl sugrįžti į krantą“, – juokavo komandos narys ir SSL Team Lithuania organizacijos vadovas Kristoforas Akromas.
Pasak jo, jau nuo ryto buvo akivaizdu, kad vėjo yra tikrai daug, lijo lietus. Vis dėlto pirmosios grupės lenktynės dar įvyko gana ramiai, tačiau drama prasidėjo startavus antrajai grupei.
„Stebėdami transliaciją matėme, kad antrose lenktynėse laivai jau dažnai prigula ant šono, taigi įvyksta vadinamasis „bročingas“. Vieną įspūdingesnių turėjo portugalai – kai jau ir stiebas, ir laivo bortas beveik pilnai vandeny. Nepaisant to, vis dar ruošėmės plaukti. Tačiau jau mums sulipus į katerį, kad judėtume link lenktynių distancijos, planas buvo pakeistas – pasirodo lenktynių metu Pietų Afrikos Respublikos rinktinė, iš kurios mes ir turėjome perimti laivą, patyrė laivo konstrukcijos lūžimą, dėl ko jie nebegalėjo tęsti lenktynių, o mes – to laivo perimti“, – apie kylančią įtampą dėl sudėtingų sąlygų dalinosi K. Akromas.
Tolimesnis organizatorių planas buvo duoti Lietuvos komandai naują laivą, kurį jie turėjo skubiai pasiruošti ir plaukti distancijos link. Tačiau vos mūsų komandai atsišvartavus, sprendimas vėl buvo pakeistas.
„Sprendimas iš teisėjų buvo, kad visi po antrosios grupės lenktynių, turi grįžti į krantą ir laukti pagerėjančių sąlygų. Tačiau vėjo pikas, tai yra taškas, kuriame jis pasiekia didžiausią savo stiprumą, užsitęsė, dėl to teisėjai nusprendė saugoti tiek įgulas, tiek laivus ir startų šiandien daugiau nebeduoti“, – teigė K. Akromas.
Lietuvos grupei, kurioje mūsiškiai turi varžytis su Japonijos, Tailando ir Mianmaro rinktinėmis, lenktynės nukeltos į penktadienį. Būtent mūsų grupė lapkričio 27 d. turėtų „atidaryti“ lenktynių dieną – jai numatomos dvejos lenktynės nuo 11:00 vietos laiku (16:00 Lietuvos laiku).
SSL Gold Cup pasaulio buriavimo taurės finalinių lenktynių serija vyksta Brazilijoje, Rio de Žaneire, lapkričio 19-gruodžio 13 d. Šios varžybos savo formatu yra
Pasaulio futbolo čempionato atitikmuo buriavime, kur skirtingų valstybių rinktinės varžosi siekdamos stipriausios buriavimo valstybės titulo. Iš viso Finaliniame etape varžosi 40 valstybių. Kvalifikaciniame ir finaliniame etapuose kartu sudėjus – 66 valstybės. SSL Gold Cup finalinių lenktynių serijos rezultatus galima sekti paspaudus ČIA.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.