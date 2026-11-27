Miesto padėka sportininkams ir jų treneriams
Apdovanojimus kasmet rengia Klaipėdos miesto savivaldybė kartu su Klaipėdos lengvosios atletikos mokykla. Į šventę kviečiami Klaipėdos bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai, per mokslo metus tapę Lietuvos čempionais – iškovoję pirmąsias vietas sporto šakų federacijų rengiamuose Lietuvos čempionatuose.
Lietuvos čempiono titulas – ne vienos dienos darbas. Už jo – metai treniruočių, savaitgaliai varžybose ir kasdienis sporto derinimas su pamokomis. Šiame kelyje sportininkus lydi treneriai, padedantys tobulėti, įveikti nesėkmes ir pasirengti naujiems startams. Todėl apdovanojimuose mokiniai ir jų treneriai pagerbiami kartu – pripažįstant bendrą darbą, atvedusį iki pergalės.
Atminimo medalius visiems apdovanotiesiems įteikė Klaipėdos miesto meras Arvydas Vaitkus.
„Stebime džiuginančią tendenciją – mieste daugėja sportuojančių vaikų, išugdome vis daugiau čempionų. Smagu matyti, kad jaunoji karta atranda save sporte, atkakliai siekia užsibrėžtų tikslų, garsina Klaipėdą ir savo pavyzdžiu įkvepia bendraamžius, įrodydama, kad dideli pasiekimai prasideda nuo mažų žingsnių, nuoseklaus darbo ir užsispyrimo“ – Klaipėdos miesto meras Arvydas Vaitkus.
Pripažinimas, kuris motyvuoja
Įvertinimo reikšmę jaunųjų sportininkų motyvacijai pabrėžė lengvosios atletikos treneris Mindaugas Reinikovas.
„Įvertinimas – viena iš motyvacijos sudedamųjų dalių. Jei vaikų pastangų niekas nepastebi, dingsta ir noras stengtis“, – sakė treneris.
Kai kuriems čempionams tai buvo pirmasis toks apdovanojimas, tad jaudulio netrūko. Kalbinti moksleiviai pasakojo, kad sportuoti juos labiausiai motyvuoja treneriai, ir džiaugėsi sulaukę pripažinimo už įdėtą darbą bei pasiektus rezultatus.
Sportininko kelias – jaunimui artima kalba
„Norėjome, kad šis vakaras kalbėtų jų kalba. Žaidime niekas nepasiekia aukščiausio lygio iš pirmo bandymo – sporte lygiai taip pat. Kiekvienas iš šių čempionų yra pralaimėjęs, suklydęs ir bandęs iš naujo. Būtent tai ir norėjome pagerbti – ne tik medalį, bet ir kelią iki jo“, – sakė renginio organizatoriai.
Dėmesys skirtas ir renginio prieinamumui. Ceremoniją į lietuvių gestų kalbą vertė Virga Rimkuvienė ir Kristina Rimkienė. Vakarą tiesiogiai rodė „Klaipėdos TV“, jį taip pat buvo galima stebėti „YouTube“ ir „Facebook“ kanaluose. Transliaciją parengė „Balticum“.
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