Varžybose kovėsi įvairaus amžiaus sportininkai – nuo jauniausiųjų iki suaugusiųjų. Tarptautinis dalyvių būrys Lietuvos kovotojams suteikė galimybę išbandyti jėgas su skirtingų kovos menų mokyklų atstovais. Organizatoriai džiaugėsi aukštu kovų lygiu, sportininkų techniniu pasirengimu ir ištverme.
Čempionate apsilankė ir UFC kovotojai Ernesta Kareckaitė bei Mantas Kondratavičius. Renginyje taip pat dalyvavo patyrę treneriai iš Lietuvos ir užsienio.
Klubų įskaitoje pirmąją vietą užėmė „Pankratos“ sportininkai, iškovoję 8 aukso, 11 sidabro ir 3 bronzos medalius. Antri liko „Fightersland“ atstovai (6 aukso, 5 sidabro ir 4 bronzos medaliai), o trečiąją vietą užėmė „Grečicho fight team“ klubas, kurio kovotojai pelnė septynis aukso ir tris sidabro medalius.
MMA taisyklės
Jaunimo iki 16 metų grupėje čempionų titulus tarp lietuvių iškovojo Aleksandras Stefanovičius (iki 44 kg), Jegoras Pachomčikas (iki 52 kg), Erikas Stančaitis (iki 67 kg), Domas Kašėta (iki 72 kg), Aleksandras Lazko (per 77 kg) ir Gabija Matusevičiūtė (mergaičių iki 57 kg).
Iki 18 metų grupėje nugalėtojais tapo Adomas Paškevičius (iki 56,7 kg), Erikas Kurajevas (iki 61,2 kg), Maksymas Bykanovas (iki 65,8 kg), Gabijus Gališanskis (iki 74,8 kg), Marijus Suprinavičius (iki 79,4 kg) ir Žygimantas Dičpetris (per 93 kg).
Jaunimo iki 21 metų grupėje aukso medalius iškovojo Domas Makulavičius (iki 56,7 kg), Lovaris Bogdonavičius (iki 61,2 kg), Mantas Akšonaitis (iki 70,3 kg) ir Arnas Kavaliauskas (iki 79,4 kg).
Suaugusiųjų vyrų varžybose iki 88,4 kg triumfavo Karolis Diugevičius, o iki 97 kg – Dovydas Šidlauskas. Iki 70,3 kg kategorijoje pirmąją vietą užėmė estas Alexanderis Ganinas.
K-1 taisyklės
K-1 varžybose iki 16 metų grupėje čempionu tapo Deividas Sluoksnaitis (iki 62 kg), o mergaičių iki 52 kg kategorijoje – Edena Šiuipytė.
Iki 18 metų grupėje aukso medalius iškovojo Domantas Širvaitis (iki 65,8 kg), Algirdas Čepas (iki 70,3 kg), Nedas Gaigalas (iki 79,4 kg) ir Ramunė Baltrušaitytė (mergaičių per 70,3 kg).
Suaugusiųjų vyrų varžybose triumfavo Emilis Kukanauskas (iki 70,3 kg) ir Lukas Liaudanskas (iki 93 kg). Moterų iki 61,2 kg kategorijoje nugalėtoja tapo Ramunė Baltrušaitytė.
Čempionate vyko ir vaikų kovos.
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