29-erių vilnietis varžėsi svorio kategorijoje iki 100 kg. Nors ketvirtfinalyje patyrė pralaimėjimą, kitose trijose dvikovose D. Grėbliūnas įveikė Kazachstano atstovą Madi Kabykbajevą, lenką Kamilą Dzikowskį ir prancūzą Sabą Džavachičvilį bei užsitikrino trečiąją vietą. Šioje kategorijoje iš viso varžėsi 16 atletų.
Po apdovanojimų ceremonijos sportininkas neslėpė apmaudo dėl nesėkmės ketvirtfinalyje. Pasak jo, iki paskutinės minutės pirmavo 3:0, tačiau padarė klaidą, prarado poziciją ir galiausiai pralaimėjo 3:7.
„Ypač apmaudu dėl to, jog pirmoje dvikovoje įveikiau labai patyrusį, nepatogų kazachą Madį Kabykbajevą ir tikėjausi mažiausiai galimybės rungtis finale“, – pasakojo D. Grėbliūnas.
Pasaulio graplingo čempionate lietuvis dalyvavo po sunkios alkūnės traumos, kurią patyrė gegužę. Vis dėlto dabar atletas jaučiasi gerai ir neketina sustoti – po dviejų dienų toje pačioje salėje jis ketina startuoti ir pasaulio MMA čempionate.
„Šiuo metu jaučiu, jog esu geroje sportinėje formoje ir pakilime, todėl naudojuosi proga ir dalyvausiu pasaulio MMA čempionate. Šioje rungtyje esu sukaupęs patirties, esu dalyvavęs rimtuose turnyruose, o Abu Dabyje vykusiame IMMAF pasaulio MMA čempionate pasiekiau greitą pergalę giljotina per 22 sekundes“, – teigė daugkartinis įvairių amžiaus grupių Lietuvos graikų-romėnų ir laisvųjų imtynių čempionatų prizininkas.
Kitas Lietuvos atstovas Mantas Daublys varžėsi svorio kategorijoje iki 92 kg. Jis iškovojo vieną pergalę, tačiau antrąją dvikovą pralaimėjo ir patyrė traumą. Tarp 17 šios kategorijos dalyvių lietuvis užėmė septintąją vietą.
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