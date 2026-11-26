I. Barysas su 38-erių britu Robertu Mastersu kovos pagal bokso taisykles su MMA pirštinėmis svorio kategorijoje iki 68 kilogramų. Nors abu kovotojai pasiruošimui turėjo vos tris savaites, jų akistatą gaubia gilus asmeninis konfliktas, kuris oficialioje spaudos konferencijoje peraugo į atvirus grasinimus bei kaltinimus.
Šio konflikto šaknys siekia praėjusį „UTMA 15“ turnyrą, po kurio R. Masterso išsakyti žodžiai sukėlė didžiulį sportinį pyktį visoje „Fightersland“ komandoje. Paklaustas apie brito elgesį, I. Barysas anksčiau patvirtino, kad labiausiai jį papiktino nešvarūs oponento žodžiai apie jo artimuosius.
„Tuomet susitikome ir man pasakė dalykų, kuriuos jis kalbėjo apie mane ir mano artimuosius, – anksčiau yra pasakojęs I. Barysas. – Jis pareiškė, kad mano šeima, visa mano komanda, mano sportininkai yra tiesiog lavonai. Grynai taip.“
Lietuvis pabrėžė, kad sportine prasme ši dvikova jam nieko nekeičia, tačiau jis yra pasiryžęs atsakyti už savo žodžius, kuriuos ne kartą entuziastingai sakydavo savo auklėtiniams ringo kampe. Kaunietis taip pat pasidžiaugė sulaukęs galybės gražių žinučių ir didžiulio palaikymo iš senosios sirgalių armijos bei naujų kovinio sporto gerbėjų.
„Tikiuosi, kad jis išlaikys pagarbą. Svarbiausia, kad jis neliestų man artimų žmonių, – vertino I. Barysas. – Dėl viso kito jis gali išsikalbėti. Aš žinau, ką esu jam paruošęs. Jo laukia pragaras. Noriu jį sudraskyti. Jeigu jis taip nori šios kovos – gerai, mes ją priimame. Man asmeniškai jos nereikėjo.“
Spaudos konferencijoje išryškėjo ir dviveidiškas elgesys, kuriuo I. Barysas kaltino savo varžovą. Lietuvio teigimu, užkulisiuose išjungus kameras R. Mastersas rodo pagarbą, tačiau prieš jas „loja kaip šuo“. Savo ruožtu dvejais metais vyresnis britas ragino varžovą rodyti pagarbą vyresniems ir atskleidė, kokius grasinimus išgirdo iš lietuvio, kai anksčiau siūlė jam kautis, kol šis dar gydėsi traumas.
„Tu man pasakei: nesiartink per daug, nes iš Lietuvos neišvyksi gyvas“, – praeities pokalbį, kurį I. Barysas iškart patvirtino, prisiminė R. Mastersas.
Spaudos konferencijoje R. Mastersas kaltino I. Barysą lyderystės stoka, kai šio auklėtinis kovos savaitę pasitraukė iš turnyro dėl traumos. Brito teigimu, I. Barysas neatsiprašė oponentų komandos, kuri jau buvo nusipirkusi bilietus ir apmokėjusi apgyvendinimą, o pats tikino buvęs panašioje situacijoje ir visada atsiprašantis varžovų kaip garbingas žmogus. Lietuvos atstovas gynėsi argumentuodamas, kad jis nėra turnyro organizatorius, nepalaiko ryšių su varžovų treneriais per socialinius tinklus ir neturėjo jokios prievolės jų ieškoti.
Įtampai augant, R. Mastersas metė kaltinimus dėl esą vartojamų draudžiamų preparatų. Anot brito, 36-erių I. Barysas atrodo kur kas vyresnis – lyg 46-erių ar 56-erių – o tai, R. Masterso teigimu, yra steroidų vartojimo pasekmė, kenkianti tiek smegenims, tiek plaukų linijai. Jis taip pat pridūrė, kad gerbia I. Baryso paruoštus kovotojus, tačiau pats treneris esą nerodo gero pavyzdžio.
I. Barysas kategoriškai paneigė šiuos kaltinimus, iškoneveikė varžovą nepagarbiais žodžiais ir pasisiūlė nedelsiant atlikti dopingo testą. Taip pat kaunietis paaiškino savo fizinius pokyčius – jis specialiai metė svorį, kad sugrįžtų į savo originalią 68 kilogramų kategoriją, kurioje pastarąjį kartą kovojo dar 2018 metais. Išgirdęs šį skaičių, R. Mastersas pažymėjo, jog pats sveria vos 57 kilogramus, tačiau vis tiek lips į ringą ir kausis.
Aptardami artėjančią akistatą pagal bokso taisykles be smūgių kojomis, abu kovotojai patvirtino turintys patirties su mažomis pirštinėmis, nors nė vienam tai nebus grynojo bokso debiutas. R. Mastersas pabrėžė turintis aiškų planą, žinantis apie stiprius lietuvio smūgius ir tikino, kad neketina lengvai pasiduoti.
„Aš nesu kažkoks išsikvėpęs japonas ar lengvas grobis. Aš nesigulsiu, kaip tavo buvę varžovai, – rėžė R. Mastersas. – Su kiekviena minute spaudimas kris ant tavęs. Aš neturi ko prarasti.“
Paklaustas, ar sieks pergalės anksčiau laiko, I. Barysas atsakė trumpai: „Be jokios abejonės, aš sieksiu nokauto.“ Į tai R. Mastersas atkirto vildamasis, kad lietuvis savo kalbas parems veiksmais.
Kai kovotojai stojo į akistatą, jie dar kartą apsikeitė asmeniniais grasinimais. I. Barysas teigė, kad „sunaikins“ R. Mastersą, tuo tarpu pastarasis ištarė „užsičiaupk, mažyli“ žodžius, kurie įsiutino lietuvį ir jis trenkė savo būsimam varžovui į korpusą bei grūmojo pirštu: „Niekada to nesakyk Lietuvoje. Prisimink, tai buvo perspėjimas – niekada niekam nesakyk Lietuvoje tokių dalykų. Kiekvienas veiksmas turi atoveiksmį.“
Oficialus „UTMA 21“ kovų sąrašas:
Mantas Rimdeika (2-0 UTMA) – Nico Horta (0-0 UTMA, Žaliasis Kyšulys/Nyderlandai) | svorio kategorija virš 95 kg, kikboksas
Nikola Cvetkovičius (3-0 UTMA, Serbija) – Raimondas Avlasevičius (5-1-1 UTMA) | svorio kategorija iki 75 kg, kikboksas
Ignas Barysas (0-0 UTMA) – Robertas Mastersas (0-1 UTMA, Jungtinė Karalystė) | svorio kategorija iki 68 kg, boksas su MMA pirštinėmis
Raimondas Krilavičius (5-1 UTMA) – Akramas Belmeki (1-1 UTMA, Marokas) | svorio kategorija iki 75 kg, kikboksas
Ruachas Gordonas (1-0 UTMA, Izraelis) – Valerijus Strungari (0-0 UTMA, Moldova) | svorio kategorija iki 59 kg, muaitai su MMA pirštinėmis
Dovydas Rimkus (7-6 UTMA) – Ainas Baranauskas (2-1 UTMA) | svorio kategorija iki 81 kg, kikboksas
Matas Pultaražinskas (5-8 UTMA) – Itai Guyeris (0-0 UTMA, Izraelis) | svorio kategorija iki 67 kg, kikboksas
Ričardas Kulis (1-1 UTMA) – Arnoldas Misiūnas (4-5-2 UTMA) | svorio kategorija iki 81 kg, kikboksas
Rokas Kiulis (0-0 UTMA) – Ričardas Ozolas (1-2 UTMA) | svorio kategorija iki 86 kg, kikboksas
Oskaras Buinickas (0-3-2 UTMA) – Nedas Nedzveckas (1-0 UTMA) | svorio kategorija iki 81 kg, kikboksas
Žygimantas Kiudelis (2-4 UTMA) – Guy Hagagas (0-0 UTMA, Izraelis) | svorio kategorija iki 63,5 kg, kikboksas
Kristupas Šimkus (1-0 UTMA) – Aurimas Dumbrauskas (0-0 UTMA) | svorio kategorija per 95 kg, kikboksas
Benas Šorochovas (0-1 UTMA) – Titas Kunickas (0-0 UTMA) | svorio kategorija iki 75 kg, kikboksas
Pijus Aukštakojis (0-0 UTMA) – Mantas Stankis (0-1 UTMA) | svorio kategorija iki 81 kg, kikboksas
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