Kova lietuviui susiklostė itin sudėtingai. Jau pirmajame raunde M. Kužniakas ne kartą tiksliai smūgiavo ir privertė J. Jazevičių trauktis. Raundo pabaigoje, likus vos 15 sekundžių, lenkas smūgiu kaire ranka pasiuntė lietuvį į nokdauną.
Dar skaudesnį smūgį J. Jazevičius praleido antrajame raunde. Praėjus maždaug pusantros minutės, M. Kužniakas puikiai kontratakavo ir pasiuntė varžovą į dar vieną nokdauną.
Vis dėlto lietuvis nepalūžo. Trečiajame raunde J. Jazevičius pademonstravo charakterį, ėmė aktyviau atakuoti ir pasinaudojo varžovo nuovargiu. Ketvirtajame raunde jo smūgiai privertė M. Kužniaką susvyruoti.
Po ilgo teisėjų pasitarimo pergalė buvo skirta J. Jazevičiui. Toks sprendimas nustebino ne tik UTMA komentatorius, bet ir patį Lenkijos kovotoją.
Po dvikovos pasipiktinimą išreiškė ir M. Kužniako treneris Kamilis Zlonkiewiczius. Jis tikino, kad jo auklėtinis laimėjo kovą, o du nokdaunai turėjo nepalikti abejonių dėl rezultato.
„Važiuodamas kovoti pas šeimininkus į jų teritoriją supranti, kad turi padaryti daugiau, jog teisėjams nesuteiktum galimybės „ištraukti“ kovos saviškio naudai. Planas buvo toks – galingai pradėti pirmuosius du raundus ir parodyti, kas diktuoja sąlygas. Planas pasiteisino: pirmasis raundas – pirmasis nokdaunas, antrasis raundas – antrasis nokdaunas.
Tačiau pasirodo, kad ten reikia laimėti kovą nokautu. Nors tikriausiai ir tada būtų ką nors sugalvoję. O tai, kaip jie ant kelių perrašinėjo rezultatus, buvo tikras cirkas. Patys galite pasižiūrėti įraše, kiek teko laukti galutinio sprendimo“, – socialiniuose tinkluose rašė treneris.
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K. Zlonkiewiczius taip pat teigė, kad visi kovą stebėję žmonės supranta, jog pergalė turėjo atitekti jo auklėtiniui. Jis pabrėžė, kad M. Kužniakas ringe paliko daug jėgų ir širdies, o po metų pertraukos sugrįžęs į kovas pademonstravo savo galimybes.
Treneris pabrėžė, kad visa M. Kužniako komanda vis dar laukia, kada bus pakeistas kovos rezultatas.
Įsiutę buvo ir lenko vadybininkai, teisėjų sprendimą pavadinę „pasityčiojimu“.
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