Šiuo metu C. McGregoras gydosi traumą. Anksčiau šiais metais vykusioje „UFC 329“ turnyro kovoje su Maxu Holloway jis patyrė priekinio kryžminio kelio raiščio traumą, dėl kurios prireikė operacijos. Dabar airis jau grįžo į treniruotes ir ruošiasi sugrįžimui.
Prieš kelis mėnesius kovotojas užsiminė, kad paskutinę UFC kovą norėtų surengti 2027 metais, o vėliau persikelti į BKFC. Šioje organizacijoje jis yra vienas iš bendrasavininkų, tačiau neatmeta galimybės joje pasirodyti ir kaip kovotojas.
Apie tokius planus C. McGregoras dar kartą prabilo pokalbyje su žinomu MMA žurnalistu Arieliu Helwani.
„Tikrai. Aš tai padarysiu. Juk esu organizacijos savininkas, galbūt galėsiu sau šiek tiek palengvinti sąlygas kaip tikras Vince'as McMahonas!“ – juokavo airis.
🗣️Conor McGregor on fighting in BKFC: "Definitely. I'm doing this. I'm the owner. I might make it a bit favourable, you know. I'll pluck a cherry from the... a little cherry, yeah. 145, and I'm 185 on the scales. Proper Vince McMahon!"😂 https://t.co/SBPlzFzvlbREKLAMAREKLAMA— Kalshi MMA (@KalshiCombat) November 25, 2026
Vis dėlto BKFC vadovas Davidas Feldmanas neslepia, kad C. McGregoro galimybės debiutuoti šioje organizacijoje priklausys nuo jo pasirodymo kitoje UFC kovoje.
„Akivaizdu, kad kitoje kovoje jis turi gerai pasirodyti. Tai labai svarbu. Jeigu nutiktų kažkas panašaus į tai, kas įvyko paskutinėje jo kovoje, nemanau, kad daug žmonių norėtų jį matyti mūsų organizacijoje, tačiau jeigu jis surengtų gerą kovą, net nesvarbu, ar laimėtų, ar pralaimėtų, situacija būtų visiškai kitokia“, – teigė D. Feldmanas.
Kol kas nėra oficialiai patvirtinta, kada C. McGregoras sugrįš į UFC ar kada galėtų debiutuoti BKFC. Pats airis pastaruoju metu taip pat užsiminė, kad paskutinėje savo UFC kovoje norėtų trečią kartą susitikti su M. Holloway.
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