20-metis ispanas 2:6, 6:0, 6:1 nugalėjo Jurijų Rodionovą (ATP-119). Antroje savo karjeros Daviso taurės dvikovoje R. Jodaras sunkiai pradėjo susitikimą, tačiau antrajame sete visiškai perėmė iniciatyvą.
Celebrations for Spain as they reach the semi-finals of the Davis Cup by Generali 🤩 #DavisCup https://t.co/pGkhcKMgsZREKLAMAREKLAMA— Davis Cup (@DavisCup) November 26, 2026
Ispanas laimėjo net 14 iš pirmųjų 17 antrojo seto taškų ir nuo tada varžovui leido laimėti vos vieną geimą. Trečiojo seto pradžioje J. Rodionovas dar bandė priešintis, tačiau R. Jodaras atlaikė varžovo spaudimą, išsaugojo savo padavimų seriją ir netrukus susikrovė pergalingą pranašumą.
Paduodamas mačui R. Jodaras iš eilės atliko tris neatremiamus padavimus, atremdamas ir du varžovo „break pointus“. J. Rodionovas dar išsigelbėjo nuo vieno „match pointo“, tačiau du stiprūs ispano padavimai galiausiai užbaigė 91 minutę trukusią kovą.
Pirmąjį tašką Ispanijai pelnė Danielis Merida (ATP-42), 6:4, 6:4 įveikęs Joelį Schwaerzlerį (ATP-170). 22-ejų ispanas pirmą kartą žaidžia Daviso taurės turnyre ir šįkart užėmė Carloso Alcarazo vietą vienetuose. Pastarasis į Boloniją atvyko po triumfo ATP finaliniame turnyre Turine, todėl jam buvo suteikta papildomo poilsio.
„Carlosas nori žaisti, bet prieš tris ar keturias dienas baigė turnyrą jausdamas skausmą. Jis sėdėjo šalia ir mane palaikė. Šiek tiek jaudinausi, nes žinojau, kad jei šiandien gerai pasirodysime, šeštadienį žais jis. Tai ir buvo mano užduotis“, – po pergalės pasakojo D. Merida.
Ispanijos rinktinė pusfinalyje susitiks su Didžiąja Britanija, kuri ketvirtfinalyje 2:1 eliminavo Vokietiją su Alexanderiu Zverevu.
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