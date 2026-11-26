Milano „Armani Olimpia“ centras Mosesas Wrightas gynė makedonų garbę, bet rungtynės jam nenusisekė: per 31 minutę pelnyti tik 3 taškai (1/5 dvit., 0/1 trit., 1/2 baud.), atkovoti 6 kamuoliai, 3 – perimti, 1 – prarastas, atlikti 3 perdavimai, išrašyti 2 blokai ir rinkti 10 naudingumo balų.
Dominavo Nenadas Dimitrijevičius su 30 taškų, 11 pridėjo Stojanas Gjuroskis.
Kiprui 25 taškus metė Filippos Tigkas, 10 – Panayiotis Pavlidis.
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