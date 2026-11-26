Pirmąjį tašką Didžiajai Britanijai pelnė Cameronas Norrie (ATP-52), kuris 6:3, 3:6, 6:2 nugalėjo Janą-Lennardą Struffą (ATP-39). Britas užtikrintai pradėjo susitikimą ir pirmąjį setą laimėjo vos per 23 minutes. Antrajame C. Norrie švaistė „break pointus“ ir vėliau paleido vokietį į priekį. Trečiojo seto viduryje jau J-L. Struffas nerealizavo 4 „break pointų“, o tada pralaimėjo 2 iš eilės savo padavimų serijas.
Vokietijos rinktinę į kovą sugrąžino pirmą kartą karjeroje Daviso taurės mačą kaip pirmoji pasaulio raketė žaidęs Alexanderis Zverevas. Jis per 70 minučių 6:3, 6:2 įveikė britą Arthurą Fery (ATP-32) ir išlygino bendrą rezultatą.
„Esu labai patenkintas savo žaidimu. Pirmasis mačas čia niekada nebūna lengvas, bet dabar tikrai džiaugiuosi. Mums reikėjo pergalės, o norint laimėti čia reikės visos komandos pastangų. Džiaugiuosi, kad galėjau prisidėti, tačiau dar nesame kitame etape“, – kalbėjo vokietis prieš dvejetų mačą.
Lemiamame dvejetų susitikime britų duetas H. Pattenas ir N. Skupskis 6:2, 7:6 (8:6) palaužė Keviną Krawietzą ir Timą Puetzą. Pirmajame sete britai du kartus laimėjo varžovų padavimų serijas, o antrajame prireikė pratęsimo. H. Pattenas ir N. Skupskis neišnaudojo pirmojo „match pointo“, tačiau antruoju užbaigė susitikimą. Pergalę lėmė tikslus N. Skupskio smūgis po varžovo padavimo.
„Smagu, kai komandoje turi žaidėją, kuris lemiamu momentu gali taip atlikti priėmimą“, – po mačo partnerį gyrė H. Pattenas.
Pasaulio reitingo lyderis H. Pattenas ir trečiąją vietą užimantis N. Skupskis kitą sezoną kartu žais ir profesionaliame ture.
Britai pusfinalyje šeštadienį susitiks su Austrijos arba Ispanijos rinktine.
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