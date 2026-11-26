Strategijoje „Neptūnas 2030“ nustatytos trys pagrindinės veiklos kryptys: sportinio meistriškumo ir žaidėjų ugdymo stiprinimas, finansinis tvarumas ir komercinis augimas bei ryšio su Klaipėdos miestu ir klubo bendruomene puoselėjimas. Patvirtinti ilgalaikiai tikslai, uždaviniai ir priemonės jiems įgyvendinti, o metiniame veiklos plane numatyti artimiausio laikotarpio darbai.
„Neptūno“ direktorius Martynas Mažeika optimistiškai bei ambicingai žvelgia į ateitį ir pabrėžia nuoseklumą bei tęstinumą klubo darbuose.
„Mums svarbu nuosekliai stiprinti visą organizaciją – nuo sportinės sistemos ir žaidėjų ugdymo iki komercinės veiklos bei ryšio su Klaipėdos bendruomene. Patvirtinta strategija ir metinis veiklos planas padeda susieti ilgalaikius tikslus su kasdieniais darbais ir aiškiais prioritetais. Tai kryptis, kuria dirbsime kartu su visa klubo komanda ir partneriais“, – sako „Neptūno“ direktorius M.Mažeika.
Susirinkime taip pat patikslinti įstaigos įstatai, aiškiau apibrėžiant įstaigos organų kompetencijas.
Pritarta vieno privataus dalininko dalių perleidimui kitam dalininkui. Įgyvendinus šį sprendimą, penki privatūs dalininkai turės po vieną dalį, vienas – šešias. Klaipėdos miesto savivaldybės turimų dalių skaičius nesikeičia – jai ir toliau priklauso devynios dalys iš dvidešimties.
„Džiaugiamės, kad Thorstenas Stoeckeris rodo tokią iniciatyvą ir norą prisidėti prie mūsų miesto komandos gerovės. Tokie žmonės, kuriems rūpi ne tik jų pačių veikla, bet ir miesto sportas, bendruomenė bei „Neptūno“ ateitis, yra itin svarbūs klubui. Vertiname tai, nes būtent bendromis pastangomis galime augti, siekti ambicingesnių tikslų ir kurti dar stipresnį ryšį su Klaipėda bei jos žmonėmis“, – apie dalininką kalbėjo M.Mažeika.
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