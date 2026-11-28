Apie B. Reedo mirtį penktadienį paskelbė pati WWE organizacija. Ji socialiniame tinkle „X“ pasidalijo užuojauta velionio artimiesiems.
„Jermaine'as WWE buvo išskirtinė asmenybė, tačiau dar svarbiau tai, kad jis buvo nuostabus žmogus, atsidavęs šeimos vyras ir mylimas kolega. Reiškiame nuoširdžią užuojautą visai Jermaine'o šeimai, įskaitant nėščią žmoną Paige ir dukrą, taip pat draugams, kolegoms bei gerbėjams“, – rašoma organizacijos pranešime.
Paskutinį kartą ringe B. Reedas pasirodė lapkričio 7 dieną Saudo Arabijoje vykusiame „Crown Jewel“ renginyje. Tuomet per pasirodymą su kitu WWE imtynininku Oba Femi jis buvo numestas nuo scenos.
Australijoje gimęs J. Haley WWE debiutavo 2019 metais. Vienu svarbiausių jo karjeros pasiekimų tapo 2024 metais iškovota pergalė „Andre the Giant Memorial Battle Royal“ turnyre.
WWE atstovai kol kas nepateikė išsamesnių komentarų apie imtynininko mirties aplinkybes.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.