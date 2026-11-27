„Mano tikslas yra tik pergalė. Norėčiau jį „išjungti“ spyriu į galvą, bet tai nerealu. Rytoj, kai laimėsiu kovą, švęsiu pergalę, o jis stovės prie DJ pulto“, – ceremoniniuose svėrimuose sakė N. Horta.
M. Rimdeika atsakė, kad varžovo planus ruošiasi sugriauti: „Apginsiu namų sienas. Esu pasiruošęs kovai. Agresyvumo ir fejerverkų ringe tikrai netrūks.
Antroje pagrindinėje vakaro kovoje Raimondas Avlasevičius sieks pergalės prieš Nikolą Cvetkovičių. Lietuvis pabrėžė, kad planuoja pasekti šalies krepšinio rinktinės pavyzdžiu ir nugalėti serbą.
„Ten buvo ne pagrindinė mūsų rinktinė, o rytoj ringe tavęs laukia Serbijos elitas“, – perspėjo lietuvį N. Cvetkovičius.
I. Barysas ir Robertas Mastersas šį kartą buvo ramesni nei ketvirtadienį. R. Mastersas netgi pareiškė, kad pusė miesto jį palaikys šioje kovoje.
„Dar nėra taip buvę, kad mane taip palaikytų. Net gimtinėje to nebuvau patyręs“, – stebėjosi R. Mastersas.
Po ceremoninių svėrimų tradiciškai apsižodžiavo Dovydas Rimkus ir Ainas Baranauskas, o Oskaras Buinickas su Nedu Nedzvecku susirėmė nosimis.
„Net neįsivaizduoji, kas tavęs laukia. Aš grybas? Pabūsiu grybu, o rytoj tu būsi grybas“, – rėžė O. Buinickas.
O. Buinickas taip pat apkaltino N. Nedzvecką, jog šis norėjo varžovą nustumti nuo laiptų.
„Norėjau jį nustumt nuo laiptų? Gal ir norėjau, nežinau. Tu voliosies rytoj ringe, kaip visad voliojies. Batai tau, sėkmytės“, – atsakė N. Nedzveckas.
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