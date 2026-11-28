Švedai 2.9 sek. aplenkė vokiečius Marlenę Fichtner ir Justusą Strelow (0+5) ir 5.3 sek. – prancūzus Lou Jeanmonnot bei Ericą Perrot (0+6). Prancūzai nemažą lenktynių dalį lyderiavo. Pirmi jie buvo ir prieš lemiamą etapą, kuriame E. Perrot prireikė 2 papildomų šovinių. Tuo metu jo konkurentai išsivertė su 1 papildomu šoviniu, o prancūzas išbarstė turėtą trapią persvarą.
What an exciting final round! 💥 Sweden wins the single mixed relay, but in the final metres Germany and France battle it out for the remaining places 🇩🇪 🇫🇷 #biathlon https://t.co/KSNbaWhdPwREKLAMAREKLAMA— International Biathlon Union (@biathlonworld) November 28, 2026
Stebuklo vos nesukūrė Grenlandijos duetas, užėmęs 5-ą vietą ir šaudęs tiesiog fantastiškai (0+1).
Lietuviai užėmė 23-ią vietą (+4:51.8, 4+15) tarp 26 porų. Judita Traubaitė per 2 etapus panaudojo 5 papildomus šovinius, o Nikita Čigakas šaudė daug prasčiau – panaudojo 6 papildomus šovinius ir suko net 4 baudos ratus.
Šeštadienį dar vyks mišrių komandų estafetė, kur Lietuvai atstovaus J. Traubaitė, Lidija Barauskienė, Vytautas Strolia ir Maksimas Fominas.
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