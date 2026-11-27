Moterų vienetų pagrindiniame etape Viltė Paulauskaitė (BWF-154) 21:10, 21:13 šventė pergalę prieš kroatę Jeleną Buchberger (BWF-197). Aštuntfinalyje lietuvė 20:22, 12:21 neatsilaikė prieš airę Siofrą Flynn (BWF-180).
Jorūnė Šalnaitė (BWF-449) kvalifikacijoje 21:11, 21:13 įveikė anglę Dayą Variangattil ir pateko į pagrindinį etapą, kuriame 17:21, 21:15, 17:21 pralaimėjo prieš danę Anną Siess Ryberg (BWF-109).
Vyrų vienetų kvalifikacijoje Domas Pakšys (BWF-465) nugalėjo visus tris sutiktus anglus: 21:5, 21:5 Hugo Jardimą (BWF-1780), 21:8, 24:22 Leoną Crayfordą (BWF-1330) ir 21:17, 21:14 Omarą Tariqą (BWF-1414). Pagrindinio etapo starte lietuvis 9:21, 19:21 krito prieš daną Marcusą Krusę (BWF-298).
Moterų dvejetuose J. Šalnaitė ir Jorė Kavaliauskaitė be kovos pateko į aštuntfinalį, kuriame 11:21, 16:21 pralaimėjo prieš Švedijos atstoves Cecilią Wang ir Nathalie Wang.
Vyrų dvejetų starte D. Pakšys ir Danielius Beržanskis 21:12, 14:21, 17:21 neatsilaikė prieš kanadiečius Nathaną Millsą ir Yaną Kitą Wongą.
Mišrių dvejetų varžybose D. Beržanskis su J. Kavaliauskaite be kovos pateko į aštuntfinalį ir ten 18:21, 14:21 pralaimėjo prieš anglus Jacobą Weekesą bei Chloę Dennis.
BWF „International Series“ kategorijos badmintono turnyro Kardife prizų fondą sudaro 10 tūkst. JAV dolerių.
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