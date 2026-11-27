2024 m. Nacionalinė sporto agentūra 23 sporto bazių pagerinimo projektams skyrė beveik 9 mln. eurų Sporto rėmimo fondo lėšų. Iš jų 22 projektai, kuriems buvo skirta daugiau kaip 8,4 mln. eurų, sėkmingai įgyvendinti. Bendra planuota šių projektų vertė, įskaitant projektų vykdytojų indėlį, siekė 14,4 mln. eurų.
Naujojoje Akmenėje – atgimęs stadionas
Naujosios Akmenės miesto stadionas yra pagrindinė Akmenės rajono lauko sporto bazė, pritaikyta sporto renginiams ir varžyboms organizuoti. Vis dėlto prieš pradedant atnaujinimo darbus stadiono būklė buvo prasta – bėgimo takai susidėvėję, o futbolo aikštė dėl prastos vejos būklės šiltuoju metų laiku sporto veikloms nebuvo tinkama.
Atnaujinus stadioną, geresnes sąlygas sportuoti turės ne tik futbolo ir lengvosios atletikos, bet ir kitų sporto šakų profesionalai bei mėgėjai. Stadione įrengta kokybiška natūrali veja, išskirtinės žalios spalvos dangos bėgimo takai ir šiuolaikiška švieslentė. Projektui skirta beveik 300 tūkst. Eur Sporto rėmimo fondo lėšų, o bendra projekto vertė – daugiau nei pusė milijono eurų.
„Laukiame pavasario, kai galėsime atverti stadioną bendruomenei. Esame suplanavę įvairių fizinio aktyvumo veiklų – mankštų, estafečių, sportinių užduočių, renginių „Diena su futbolo žaidimu“ ir „Laisvalaikio lyga“, gatvės šokių, žaidimų asmenims su negalia ir senjorams. Taip pat numatome vykdyti širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto prevencijos programą, organizuoti pusiausvyros ir jėgos lavinimo pratybas gryname ore“, – sako projekto koordinatorė Rima Kvecinskė.
Projektą įgyvendinusi Akmenės rajono savivaldybės administracija planuoja ir tolesnę sporto infrastruktūros plėtrą – stadione ketinama įrengti šiuolaikišką futbolo aikštės apšvietimą, o šalia stadiono ir daugiafunkcį sporto paskirties pastatą. Tarp ilgalaikių savivaldybės siekių – profesionalios futbolo komandos įkūrimas.
Visagine – atnaujinta akrobatinių sporto šakų infrastruktūra
Visagine sportinė akrobatika ir šuoliai ant batuto turi ilgametes tradicijas, tačiau miesto sporto ir rekreacijos centro specializuota sporto salė beveik pusšimtį metų nesulaukė didesnio atnaujinimo.
Pasitelkus daugiau kaip 300 tūkst. Eur Sporto rėmimo fondo lėšų, sporto salė atnaujinta ir aprūpinta šiuolaikiška sporto įranga. Geresnės sąlygos sportuoti sudarytos įvairaus amžiaus ir pasirengimo sportininkams – nuo fizinio aktyvumo užsiėmimus lankančių vaikų iki aukšto meistriškumo sporto rezultatų siekiančių atletų. Bendra projekto vertė – apie 400 tūkst. Eur.
Atnaujintoje sporto salėje jau surengtas tarptautinis sportinės akrobatikos ir šuolių ant batuto čempionatas „Open Baltic 2026“, subūręs sportininkus, trenerius ir teisėjus iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Moldovos ir Vokietijos. Visagino sportininkai šiose varžybose iškovojo 25 prizines vietas.
Atnaujintose sporto erdvėse – nemokamos veiklos visuomenei
Viena pagrindinių sporto bazių pagerinimo projektų finansavimo sąlygų yra atnaujintos infrastruktūros prieinamumas visuomenei. Projektų vykdytojai įsipareigojo ne trumpiau kaip trejus metus po projektų įgyvendinimo organizuoti nemokamas fizinio aktyvumo veiklas tikslinėms grupėms, įskaitant asmenis su negalia. Taip siekiama, kad kuo daugiau gyventojų turėtų galimybę nemokamai sportuoti arčiau namų.
Šiuo metu baigiamas 2026 m. sporto bazių pagerinimo projektų kvietimui pateiktų paraiškų vertinimas. Šių metų kvietimui numatyta paskirstyti ne mažiau kaip 4 mln. Eur Sporto rėmimo fondo lėšų. Finansavimo sutartis su projektų vykdytojais planuojama pasirašyti iki šių metų pabaigos.
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