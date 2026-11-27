Šeštadienį kritulių nenumatoma. Naktį ir rytą kai kur rūkas. Vėjas silpnas. Temperatūra naktį 3–8, dieną 0–5 laipsniai šalčio.
Sekmadienį be kritulių. Vėjas pietų, pietryčių, naktį 4–9 m/s, dieną 6–11 m/s. Temperatūra naktį 4–9, dieną 0–5 laipsniai šalčio.
Hidrologinė situacija
Lapkričio 26 d. didžiojoje šalies dalyje toliau stebimas vandens lygio kritimas. Žymesnis kritimas fiksuojamas: Minijoje ties Priekule – iki 61 cm, Šešuvyje ties Skirgailais – iki 45 cm, Akmenoje–Danėje ties Kretinga – iki 39, Bartuvoje ties Skuodu – iki 37 cm, Šventojoje ties Šventąja – 35 per parą. Žymesnis kilimas stebimas: Nemune ties Smalininkais – iki 31 cm.
Numatomas tolesnis vandens lygio kritimas. Lapkričio 29–30 d.,vietomis, trumpam pasirodys pirminės ledo formos – ledėsiai, ižas, priekrantės ledas. Plonu ledo sluoksniu apsitrauks nedideli, seklūs ežerai (iki 3 m gylio), kūdros.
Primename! Ežeruose ledo storis laikomas tvirtu ir jau gali išlaikyti žmogų, kai yra ≥7 cm. Grupei žmonių išlaikyti ledo storis turi būti ne plonesnis kaip 12 cm. Daugiau naudingos informacijos rasite čia.
Vandens temperatūra upėse – 2–8, ežeruose – 2–7, Kuršių mariose – 3–4, Baltijos jūroje – 6–7 laipsniai šilumos.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
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