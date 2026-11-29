George‘as Russellas po starto ramiai išlaikė pirmą vietą, Kimi Antonelli liko antras, o Lando Norrisas iš 3-ios vietos krito net į 6-ą. „McLaren“ pilotą aplenkė komandos draugas Oscaras Piastri bei abu „Red Bull“ atstovai – Isackas Hadjaras ir Maxas Verstappenas. Lewisas Hamiltonas pakilo į 7-ą vietą, o Charlesas Leclercas krito į 8-ą poziciją. Tuo tarpu „Racing Bulls“ pilotai turėjo incidentą, po kurio Arvidas Lindbaldas iš dešimtuko nugarmėjo į rikiuotės galą ir po kiek laiko pasitraukė iš lenktynių.
6-ajame rate I. Hadjarui dėl pažeisto priekinio sparno buvo liepta praleisti M. Verstappeną į 4-ą vietą. Dar po kelių ratų I. Hadjarą aplenkė ir L. Norrisas.
Paskelbus virtualaus saugos automobilio fazę daugelis lyderių, išskyrus „Ferrari“ pilotus, pasuko į boksus. Vos pasibaigus šiai fazei, Ch. Leclercas aplenkė L. Hamiltoną ir tapo lyderiu. Po kelių ratų „Ferrari“ pilotams teko pasukti į boksus. Ch. Leclerco sustojimas truko net 12 sek., tad kitame rate sustojęs L. Hamiltonas nesunkiai grįžo į trasą prieš komandos draugą. Britas tuo pačiu aplenkė ir I. Hadjarą.
Lenktynių viduryje K. Antonelli staiga ėmė žaibišku greičiu vytis G. Russellą. Netrukus britui buvo pranešta, kad jo bolidas prisirinko šiukšlių, todėl jo tempas ir krito. G. Russellas po kiek laiko pasuko į boksus. Ten mechanikas bandė pašalinti didelį putplasčio gabalą iškart už priekinio sparno. Sustojimas truko 10 sekundžių, bet per tą laiką pavyko pašalinti tik dalį šiukšlių.
Russell pits... It’s an agonisingly long stop to clear the polystyrene debris - and the engineer can't quite get all of it 😖 #F1 #QatarGP | LAP 35/57 https://t.co/7SrhSv7oGe— Formula 1 (@F1) November 29, 2026
Dar po rato į boksus pasuko K. Antonelli. Jo sustojimas buvo sklandus ir greitas, tad į trasą jis grįžo prieš G. Russellą, taip perimdamas lenktynių kontrolę.
Tuo tarpu I. Hadjaras neišlaikė ir 7-os vietos, nes atsidūrė už Ch. Leclerco.
K. Antonelli likus 12 ratų paklausė „Mercedes“ komandos, ar jam reikėtų praleisti G. Russellą į pirmą vietą. „Mercedes“ atsakė to nedaryti, nes tuo metu G. Russellas buvo atsilikęs net 16 sek.
Paskutiniai ratai didesnės intrigos nepadovanojo. Pergalę šventė K. Antonelli, antra vieta tenkinosi G. Russellas, o trečias liko O. Piastri.
Kataro GP lenktynių rezultatai:
K. Antonelli (427 taškai) jau seniai užsitikrino pasaulio čempiono titulą, o M. Verstappenas (316) po lenktynių Katare garantavo sau antrą vietą. Dėl trečios pozicijos vis dar kovoja G. Russellas (282), L. Hamiltonas (275) ir L. Norrisas (274). Konstruktorių taurę yra užsitikrinusi „Mercedes“ (709), antra liks „Ferrari“ (531), o dėl trečios vietos kova virs tarp „Red Bull“ bei „McLaren“ (abi – po 456).
Paskutinės sezono lenktynės gruodžio 6 d. vyks Abu Dabyje (Jungtiniai Arabų Emyratai). Jas, kaip ir visą sezoną, tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.
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