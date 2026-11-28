„Pole“ poziciją iškovojo britas George‘as Russellas – 1 min. 21.695 sek. Jam priešintis sugebėjo tik komandos draugas italas Kimi Antonelli, atsilikęs 0.128 sek.
K. Antonelli liko nepatenkintas „Mercedes“ sprendimu jį išleisti pirmą į trasą. Radijo ryšiu italas klausė, kodėl jam buvo nurodyta išvažiuoti pirmam.
„Kodėl mane išleidote pirmą?“ – klausė K. Antonelli.
Jo lenktynių inžinierius Peteris Bonningtonas paragino susikoncentruoti į greitąjį ratą.
Po finišo italas dar kartą išreiškė nepasitenkinimą komandos sprendimais.
„Turime apie tai pasikalbėti, nes jeigu ko nors prašau, tai malonėkite tai padaryti!“ – per radiją kalbėjo K. Antonelli.
Kimi Antonelli était visiblement énervé après la séance et le choix de son équipe de le faire sortir devant son coéquipier George Russell en piste ! 😡 Toto Wolff a dû intervenir à la radio pour le calmer. #F1 #QatarGP https://t.co/Sv9xdZC2IJREKLAMA— Le Sprint (@LeSprintEdition) November 28, 2026
P. Bonningtonas atsakė, kad apie tai jie pasikalbės vėliau.
Visų kitų sportininkų atsilikimas nuo lyderio buvo didžiulis. Trečią vietą iškovojęs britas Lando Norrisas G. Russellui pralaimėjo 0.480 sek. Ketvirtas liko Oscaras Piastri, o Isackas Hadjaras aplenkė „Red Bull“ komandos draugą Maxą Verstappeną.
Labai prastai pasirodė „Ferrari“ ekipa, kuri kovojo ne su lyderiais, o su „Racing Bulls“. Charlesas Leclercas užėmė 7-ą vietą, o Lewisas Hamiltonas – 9-ą. Jie abiems „Mercedes“ pilotams pralaimėjo daugiau nei po sekundę.
Kataro GP kvalifikacijos rezultatai:
K. Antonelli (402 taškai) jau yra užsitikrinęs pasaulio čempiono titulą, o antroje vietoje tvirtai jaučiasi M. Verstappenas (304). Dėl trečios pozicijos dar kovoja L. Hamiltonas (267), G. Russellas (264), L. Norrisas (264) bei Ch. Leclercas (250).
Konstruktorių taurė jau „Mercedes“ (666) rankose. „Ferrari“ (517) saugiai jaučiasi antroje vietoje, o dėl trečios pozicijos kovoja „Red Bull“ (440) su „McLaren“ (431).
Kataro GP lenktynės prasidės sekmadienį 18 val. Lietuvos laiku. Jas, kaip ir visą sezoną, tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.
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