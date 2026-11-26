Iki 2026 metų „Formulės 1“ sezono pabaigos likus vos dvejoms lenktynėms, daugiausia dėmesio sulaukia ne kova dėl čempiono titulo, o įtampa „Ferrari“ komandoje. Pastarosiomis savaitėmis vis dažniau kalbama apie pašlijusius Ch. Leclerco ir Lewiso Hamiltono santykius.
Konfliktas pasiekė viršūnę Las Vegaso GP lenktynėse, kai Ch. Leclercas kliudė L. Hamiltoną ir už tai buvo nubaustas. Po šio incidento pasirodė įvairių pranešimų apie Ch. Leclerco sutarties sąlygas. Viename jų teigta, kad, kaip ir kai kurie kiti lenktynininkai, monakietis sutartyje yra įtvirtinęs pirmojo piloto statusą. Toks susitarimas teoriškai reikštų, kad Ch. Leclercas turėtų pirmenybę prieš komandos draugą tiek trasoje, tiek priimant sprendimus dėl bolido tobulinimo. Vis dėlto pats lenktynininkas šias kalbas paneigė dar prieš Kataro GP etapą.
„Paprastai niekada neatskleidžiu savo sutarties detalių, tačiau šiuo atveju manau, kad svarbu apie tai pasisakyti. Mano sutartyje tikrai nėra jokio punkto, kuris numatytų tokį statusą. Niekada to ir nereikalavau“, – pareiškė Ch. Leclercas.
Lenktynininkas taip pat pasisakė apie žiniasklaidoje pasirodančias interpretacijas, esą pastaruoju metu jis elgiasi vadovaudamasis tik savo interesais.
„Man nepatinka, kai abejojama mano sąžiningumu komandos atžvilgiu ar mano meile jai. „Ferrari“ atstovauju nuo 2019 metų, todėl, manau, niekam neturėtų kilti abejonių, kiek ši komanda man reiškia. Padarysiu absoliučiai viską, kad sugrąžinčiau „Ferrari“ į viršūnę. Žinoma, klaidų pasitaiko ir jų visada bus. Turime stengtis sumažinti jų skaičių, ypač kai kalbame apie incidentus tarp komandos draugų. Būtent abejonės dėl mano lojalumo, kurias pastaruoju metu girdžiu, mane žeidžia labiausiai. Visa kita tėra triukšmas. Tai nėra pats maloniausias laikotarpis, bet tokia šio sporto dalis ir turiu su tuo susitaikyti“, – kalbėjo monakietis.
Po incidento Las Vegase „Ferrari“ vadovas Fredericas Vasseur Ch. Leclerco ir L. Hamiltono susidūrimą pavadino nepriimtinu ir užsiminė apie galimas sankcijas pilotams. Paklaustas apie šiuos žodžius, Ch. Leclercas pripažino, kad komandoje tvyro įtampa, tačiau pabrėžė prisiėmęs atsakomybę už savo veiksmus.
„Žinoma, tai nepriimtina. Komanda negali sau leisti, kad jos pilotai susidurtų tarpusavyje. Manau, tai visiems aišku. Dėl incidento Las Vegase jau sakiau, kad prisiimu atsakomybę. Dabar tiesiog tvyro įtampa, kurią turime išsklaidyti ir pasirūpinti, kad ateityje būtų daugiau teigiamų akimirkų. To ir siekiu. Sutinku, kad dviejų „Ferrari“ pilotų susidūrimas yra nepriimtinas“, – teigė Ch. Leclercas.
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