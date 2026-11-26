Iki tol neklupusi „Bournemouth“ komanda net ir žaisdama mažumoje sugebėjo išvykoje 2:1 nugalėti Vigo „Celta“.
Jau 19-ąją minutę Iago Aspasas išvedė ispanus į priekį, o dar po trijų minučių raudoną kortelę gavęs Bafode Diakite paliko svečius žaisti mažumoje.
Visgi, po pertraukos anglai parodė, kodėl pirmauja lygoje. Alvaro Rodriguezas rezultatą lygino, o Rayanas išplėšė pergalę.
Svarbią pergalę iškovojo „AC Milan“ klubas. Italai išvykoje 4:2 nugalėjo „Olympiakos“.
Svečiai šioje akistatoje turėjo dviejų įvarčių deficitą. Pirmajame kėlinyje kamuolį į savo vartus nukreipė vartininkas Mike`as Maignanas, o po pertraukos Jota Silva dvigubino pranašumą.
Tuomet žaidimą į savo vadžias perėmė „Milan“ komanda. Omari Hutchinsonas, Alphadjo Cisse, Christianas Pulisičius ir Diego Moreira leido komandai pasiekti svarbią pergalę.
„Bourmemouth“ klubas išlieka taškų nepraradusia komanda ir pirmauja UEFA Europos lygoje. „Milan“ su 6 taškais pakilo į 20-ąją vietą.
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