Europos lyga: „Juventus“ nugalėjo „AZ Alkmaar“, „Bayer“ neatsilaikė prieš „Marseille“

Teunas Koopmeinersas rungtynių pradžioje tiksliai uždarė komandos draugo perdavimą ir išvedė „Juventus“ į priekį 1:0.
Randalas Kolo Muani puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir padvigubino svečių ekipos pranašumą 2:0.
Mexxas Meerdinkas rungtynių pabaigoje smūgiu pirmuoju lietimu pasiuntė kamuolį į vartus ir sušvelnino rezultatą 1:2.
Tik Scottas McTominay‘us (4) pelnė daugiau įvarčių nei T. Koopmeinersas (3) tarp Italijos komandų saugų Europos turnyre 2026 m.
„Juventus“ po 4 sužaistų rungtynių turi surinkęs 10 taškų ir rikiuojasi penktoje Europos lygos turnyrinės lentelės vietoje. Tuo tarpu „AZ Alkmaar“ su 6 taškais žengia 14-as.
Tuo tarpu kitame susitikime Lėverkuzeno „Bayer“ minimaliu rezultatu 0:1 nusileido „Marseille“ futbolininkams.
Amine‘as Gouiri rungtynių pabaigoje suklaidinęs varžovą nuostabiu smūgiu nuginklavo vartininką ir išvedė „Marseille“ į priekį 1:0. Kaip vėliau paaiškėjo, tai buvo vienintelis ir pergalingas šio susitikimo įvartis.
„Bayer“ savo sąskaitoje turi 9 taškus ir užima septintąją vietą, tuo tarpu „Marseille“ su vos 3 taškais žengia 31-as.
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