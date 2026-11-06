Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Europos lyga

Europos lyga: „Juventus“ nugalėjo „AZ Alkmaar“, „Bayer“ neatsilaikė prieš „Marseille“

2026-11-06 00:02 / šaltinis: Sportas.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-06 00:02
Pridėkite kaip šaltinį Google

Turino „Juventus“ klubas UEFA Europos lygos išvykos rungtynėse 2:1 nugalėjo „AZ Alkmaar“ futbolininkus.

Rungtynių akimirka | EPA nuotr.

Turino „Juventus“ klubas UEFA Europos lygos išvykos rungtynėse 2:1 nugalėjo „AZ Alkmaar“ futbolininkus.

REKLAMA
0

Teunas Koopmeinersas rungtynių pradžioje tiksliai uždarė komandos draugo perdavimą ir išvedė „Juventus“ į priekį 1:0.

Randalas Kolo Muani puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir padvigubino svečių ekipos pranašumą 2:0.

Mexxas Meerdinkas rungtynių pabaigoje smūgiu pirmuoju lietimu pasiuntė kamuolį į vartus ir sušvelnino rezultatą 1:2.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tik Scottas McTominay‘us (4) pelnė daugiau įvarčių nei T. Koopmeinersas (3) tarp Italijos komandų saugų Europos turnyre 2026 m.

REKLAMA
REKLAMA

„Juventus“ po 4 sužaistų rungtynių turi surinkęs 10 taškų ir rikiuojasi penktoje Europos lygos turnyrinės lentelės vietoje. Tuo tarpu „AZ Alkmaar“ su 6 taškais žengia 14-as.

REKLAMA

Tuo tarpu kitame susitikime Lėverkuzeno „Bayer“ minimaliu rezultatu 0:1 nusileido „Marseille“ futbolininkams.

Amine‘as Gouiri rungtynių pabaigoje suklaidinęs varžovą nuostabiu smūgiu nuginklavo vartininką ir išvedė „Marseille“ į priekį 1:0. Kaip vėliau paaiškėjo, tai buvo vienintelis ir pergalingas šio susitikimo įvartis.

„Bayer“ savo sąskaitoje turi 9 taškus ir užima septintąją vietą, tuo tarpu „Marseille“ su vos 3 taškais žengia 31-as.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų