„AC Milan“ namuose krito prieš dešimtyje žaisti likusį „Ferencvaros“

Grubia varžovų klaida pasinaudojęs Lenny Josephas nukreipė kamuolį į tuščius likusius vartus ir išvedė „Ferencvaros“ į priekį 1:0. Pastarasis netrukus antrą kartą nuginklavo vartininką šiame susitikime ir padvigubino svečių ekipos pranašumą 2:0.
Dele po VAR peržiūros už smūgį varžovui buvo nubaustas raudona kortele ir „Ferencvaros“ futbolininkai liko žaisti dešimtyje.
„Ferencvaros“ po 4 sužaistų rungtynių turi surinkęs 12 taškų ir rikiuojasi Europos lygos turnyrinės lentelės antroje vietoje. Tuo tarpu „AC Milan“ su vos 3 taškais žengia 26-as.
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