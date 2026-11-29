A. Joshua vadybininkas ir „Matchroom Boxing“ vadovas E. Hearnas ne kartą kritikavo D. White'o įsitraukimą į šio renginio organizavimą. Dabar jis tiesiai apkaltino UFC vadovą žlugdant renginį.
„Pagrindinė kova prasidės apie 1 arba 1.30 val. nakties vietos laiku dėl amerikiečių auditorijos, tačiau kas šią kovą reklamuoja JAV ir kreipiasi į amerikiečių žiūrovus? Dana White'as? Rimtai? Nė vieno įrašo, kuriame jis sakytų: „Sveiki, žmonės, kaip laikotės?“ Žinote, kodėl? Nes jie nori, kad šis renginys žlugtų. Manau, kad D. White'as tiesiog tyčiojasi iš britų sirgalių“, – interviu „iFL TV“ kalbėjo E. Hearnas.
Jis taip pat sukritikavo kovų pagrindinę programą, kurioje, jo nuomone, trūksta ryškesnių vardų. Pagrindinėje programoje, be T. Fury ir A. Joshua akistatos, numatyta ir Deontay Wilderio bei Martino Bakole dvikova.
E. Hearnui ypač nepatinka tai, kad Velso bokso žvaigždė Joe Cordina įtrauktas tik į preliminarią renginio dalį. Tuo metu pagrindinėje programoje numatyta sunkiasvorių dvikova tarp „Zuffa Boxing“ atstovo Da'Maziono Vanhouterio ir Michaelo Essombos. Nors pagrindinėje programoje numatytos vien sunkiasvorių kovos, E. Hearnas mano, kad J. Cordinos ir Mauricio Laros susitikimas būtų gerokai patrauklesnis pasirinkimas.
„Nenoriu pernelyg gilintis į visą D. White'o temą, bet šį renginį konsultuoja jis ir Nickas Khanas. Tai pasako viską, ką reikia žinoti. Jie nežino, ką daro. Jeigu vakaras prasidėtų Moseso Jolly ir kito sunkiasvorio dvikova, po jos vyktų Cordinos ir Laros susitikimas, tada Wilderio bei Bakole kova ir galiausiai Joshua prieš Fury – tai būtų tikras bokso vakaras. Jeigu to nebus, iki Wilderio ir Bakole kovos vakaro atmosfera bus visiškai kitokia. Joe Cordina apskritai pateko į renginio programą tik todėl, kad atsisakiau susitaikyti su jo pašalinimu, bet svarbiausia – to pareikalavo sirgaliai. Tikiu, kad „Netflix“ ir Turki Alalshikhas pakeis šį sprendimą ir įtrauks Cordinos bei Laros kovą į pagrindinę programą. Juk visi supranta, kad tai gali būti geriausia vakaro kova“, – aiškino E. Hearnas.
E. Hearnas ir D. White'as jau ne kartą viešai apsikeitė aštriomis replikomis. Pasak E. Hearno, jis dar nėra kalbėjęsis su UFC vadovu, tačiau nekantrauja susitikti su juo spaudos konferencijoje.
„Su juo nekalbėjau. Man tai nelabai rūpi. Manau, kad jis dalyvaus spaudos konferencijoje, ir tai bus labai smagu, nes tikrai turėsime apie ką pasikalbėti. Jis neturės pasirinkimo. Ką jie padarys – išves mane padedami apsaugos darbuotojų? Pažiūrėsime, ar kalbėsiuosi su D. White'u. Darysiu tai, ką pats norėsiu“, – pareiškė E. Hearnas.
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