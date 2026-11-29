Lamine‘as Yamalis sužaidus kiek daugiau nei minutę nukreipė kamuolį į kairįjį vartų kampą ir išvedė „Barceloną“ į priekį 1:0.
Netrukus grubia varžovo klaida pasinaudojęs Pierre’as-Emerickas Aubameyangas pasiuntė kamuolį į vartus ir greitai išlygino rezultatą 1:1.
Dani Olmo puikiu smūgiu galva nuginklavo vartininką ir vėl persvėrė rezultatą „Barcelonos“ ekipos naudai 2:1.
Tikslaus perdavimo sulaukęs Raphinha smūgiu galva nukreipė kamuolį į vartus ir padidino svečių pranašumą 3:1. Pastarasis rungtynių pabaigoje pridėjo dar du įvarčius ir rezultatas tapo triuškinamas 5:1.
„Barcelona“ po 14 sužaistų rungtynių turi surinkusi 39 taškus ir toliau rikiuojasi „La Liga“ turnyrinės lentelės viršūnėje. Tuo tarpu „Deportivo A Coruna“ su 15 taškų žengia trylikta.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.