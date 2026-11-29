Deja, bet šventines nuotaikas temdo Lietuvoje šeštadienį įvykusios dvi mirtinos avarijos – per jas žuvo du pėstieji. Be atšvaitų ėjusius pėsčiuosius keliuose partrenkė automobiliai.
O tuo metu Maskva stengiasi primesti Europai diskusiją apie būtinybę keisti senojo žemyno saugumo architektūrą. Diskusiją apie reikalavimus, kuriuos Kremlius išdėstė NATO Aljansui dar prieš invaziją į Ukrainą – Maskvai pavyko įpiršti D. Trumpo administracijai. „TV3 žinių“ kalbinti ekspertai perspėja, kad tai pavojinga situacija Europai, nes nuo to priklauso mūsų saugumas.
Daugiau aktualiausių Lietuvos ir pasaulio naujienų – TV3 Žiniose arba transliacijoje, kurią rasite straipsnio pradžioje.