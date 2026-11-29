Straipsnio autoriaus Adriano Blomfieldo nuomone, Varšuvos atsargumas nestebina, nes oficialios konsultacijos gali išryškinti nesutarimus Aljanse, ypač turint omenyje galimą JAV prezidento Donaldo Trumpo nenorą bendradarbiauti.
Dar prieš penktadienio incidentą, kai į Lenkijos oro erdvę įskrido ir šalies pietryčiuose nukrito trys objektai, D. Trumpas sumenkino ankstesnius Lenkijos oro erdvės pažeidimus – vadino juos klaidomis. Lenkijos prokurorai pirmadienį pranešė nustatę, kad trys penktadienio rytą Lenkijoje nukritę objektai buvo Rusijoje pagamintos sparnuotosios raketos Ch-101.
Praėjusį ketvirtadienį Kinijos Šendženo mieste susitikdamas su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu D. Trumpas pavadino jį draugu.
Tą pačią dieną JAV prezidentas nuotoliniu būdu prisijungė prie Berlyne vykusio Norinčiųjų koalicijos susitikimo ir kritikavo finansinę bei karinę pagalbą Ukrainai.
Europos neryžtingumas gali pakirsti NATO
A. Blomfieldas perspėjo, kad Europos neryžtingumas gali ne tik paskatinti Rusiją plėsti hibridines operacijas Europoje, bet ir pakirsti NATO, kaip atgrasymo jėgos, patikimumą, jei Maskva Varšuvos nenorą imtis veiksmų palaikys įrodymu, kad Aljansas praranda vienybę.
Remdamasis žiniasklaidos pranešimais, A. Blomfieldas taip pat iškėlė „nerimą keliančią galimybę“, kad Rusija galėtų svarstyti D. Trumpo žento pasiūlymą suteikti Ukrainai narystę NATO arba saugumo garantijas, panašias į numatytąsias Aljanso sutarties 5-ajame straipsnyje.
A. Blomfieldo teigimu, V. Putinas gali manyti, kad NATO ir Vakarų kolektyvinės gynybos sistema yra tokia silpna, jog tokios garantijos Maskvai nebekeltų jokios rimtos grėsmės.
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