Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Pratybos „Laisvės skydas“
Mūšis užvirė Prienų rajone. Girdėjosi šūviai ir sprogimai, Priešams puolant, ginti atskubėjo NATO pajėgos – teko keltis į kitą Nemuno krantą tarp Pociūnų ir Nibrių gyvenviečių. Pirmieji pripučiamomis valtimis upę įveikė pėstininkai, juos saugojo tankai, pasirengę bet kada atidengti ugnį.
O tada į kitą krantą ant specialių plaustų buvo plukdoma ir sunkioji karinė technika. Vieno tokio plausto keliamoji galia apie 90 tonų. Ten vyksta Vokietijos 45-osios šarvuotosios brigados „Lietuva“ tarptautinės pratybos „Laisvės skydas“.
Pasak Lietuvos kariuomenės vado, persikėlimas per upę – vienas rizikingiausių momentų ir karo, ir taikos metu.
„Persikėlimas per upę yra labai pavojingas, nes atvira vietovė, tu negali pasislėpti, dronai, artilerija gali greit aptikti ir sunaikinti, todėl tu turi kaip laikrodukas veikti, viskas turi būti sekundės tikslumu“, – aiškino Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras.
Visi padaliniai turi veikti itin tiksliai, menkiausia klaida suteikia priešui pranašumą.
„Netgi taikos metu, kai vykdom jas, labai daug saugumo reikalavimų. Tekantis vanduo, gyliai skirtingi, tai kombinacija visų ginklų rūšių: ir žvalgai, ir inžinieriai, ir narai, ir plaukiojantys elementai, ir judantys ant žemės“, – pasakojo R. Vaikšnoras.
Pratybose dalyvavo arti 4000 karių
„Mano žinutė kiekvienam galimam NATO priešui – mes esame dalis NATO, stipriausio karinio aljanso žmonijos istorijoje. Čia yra „stop“ linija ir nedrįskite jos peržengti“, – kalbėjo Vokietijos 45-osios šarvuotosios brigados „Lietuva“ vadas Christophas Huberis.
„Mes tampame vis stipresni ir stipresni. Mes pasirengę ginti savo teritoriją, atgrasyti priešą veikdami kartu“, – minėjo Seimo pirmininkas Juozas Olekas.
Pratybos vyksta įvairiose Lietuvos vietovėse, o intensyviausi koviniai veiksmai suplanuoti Rūdninkų poligone.
„Ką noriu pasakyti tiek Rusijai, tiek baltarusiams, kurie žiūri. Tai ne apie puolimą, čia apie atgrasymą. Mes nenorime karo, bet jei jūsų vadovai sugalvos, kad reikia kažką padaryti Lietuvai, duosim atgal ir skaudžiai“, – tikino R. Vaikšnoras.
Pastaruoju metu Rusijai vis provokuojant įvairias šalis, tokios pratybos stiprus atgrasymo ženklas ir NATO rytinio flango gynybos stiprinimas.
„Pastaruoju metu Rusija vis labiau išbando NATO reakciją, atsparumą ir vienybę, mes nesileidžiame įbauginami ir reaguojame ryžtingai. Jau kitais metais Vokietijos brigada bus pilnai suformuota. Brigadoje tarnaus beveik 5 tūkst. karių“, – sakė Vokietijos ambasadorius Lietuvoje Cornelius Zimmermannas.
Pratybos „Laisvės skydas“ Lietuvoje vyks iki gruodžio 3 d.
Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.