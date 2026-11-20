Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Neeilinis įvykis Kaune – ant naujojo Kauno klinikų pastato Infekcinių ligų klinikos stogo leidosi sraigtasparnis. Vokietijos kariai ten atgabeno sužeistą pacientą. Jį pasitiko medikai. Iš sraigtasparnio sužeistas vaikinas buvo perkeliamas ant neštuvų ir vežamas į Skubios pagalbos skyrių.
Kol kas tai vienintelė ne tik Kaune, bet ir Lietuvoje sraigtasparnių nusileidimo vieta ant gydymo įstaigos stogo. Ją išbandė pratybas rengiantys Vokietijos kariai.
„Bendradarbiavimas tarp Lietuvos ir Vokietijos dabar stipresnis nei bet kada iki šiol. Stovime petys į petį. Ir ši nusileidimo aikštelė parodo, kaip NATO draugiškumas ir Europos solidarumas atrodo praktikoje“, – kalbėjo Vokietijos kariuomenės atstovas Bastian.
O jau pavasarį čia, sutvarkius visus reikalingus dokumentus, leisis ir civiliniai orlaiviai, atgabensiantys sužeistus pacientus ar transplantacijai reikalingus organus.
„Geografiškai Kauno klinikos yra kelių sankirtoj, Lietuvos viduryje, ir tai strategiškai svarbi vieta sveikatos sistemai krizių atvejais. Gyvename neramiame pasaulyje ir žinome, kam gali tarnauti, ir sužeistų žmonių ar kareivių greitam atgabenimui“, – aiškino Kauno klinikų generalinis direktorius Renaldas Jurkevičius.
Sraigtasparnio nusileidimo vieta ant ligoninės stogo – didžiulis laimėjimas
Šį kartą iš Vilniaus į Kauną pacientas sraigtasparniu atgabentas per nepilną pusvalandį, o už kelių minučių jis jau gali būtu operuojamas. Pasak medikų, jie laimi auksines minutes.
„Minutės yra svarbios, jei mes turim sužeistą žmogų, o transplantacijoj mes skaičiuojam minutes, kad išlaikyti gyvybingą organą – tai svarbiausia laikas čia. Šiame pastate yra intensyvios terapijos, operacinė, kompiuterinė tomografija, intervencinė radiologija, viskas šiame pastate – o greta skubios pagalbos centrą su dar 12 operacinių“, – pasakojo Renaldas Jurkevičius.
Pasak sveikatos apsaugos ministro, tai istorinis momentas.
„Labai džiaugiamės, kad atsiranda oro greitosios galimybė. Tai sukuria visai kitas galimybes mūsų pacientams laiku gauti gydymą ar net išgelbėti gyvybę“, – minėjo Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis.
Iki šiol prireikus sraigtasparnis leisdavosi pievoje Klinikų teritorijoje, o specialiai įrengtą sraigtasparnių nusileidimo aikštelę turėjo tik Santaros klinikos Vilniuje, tačiau ji įrengta ne ant pastato, o žiedinėje sankryžoje netoli ligoninės.
Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.